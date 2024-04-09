Опубликована переписка сотрудника ФСБ, следившего за белорусами 1 9.04.2024, 8:14

3,026

Что стало известно?

В распоряжении издания «Медуза» оказалась переписка сотрудника управления ФСБ по защите конституционного строя Сергея Дубова за период с декабря 2007-го (тогда он еще был студентом) по апрель 2022-го года.

Как утверждает издание, карьеру в спецлужбе Дубов начал с того, что следил за «национальными меньшинствами». Под видом студента или «заинтересованного слушателя» парень приходил на мероприятия, в которых участвовали представители белорусской и украинской диаспоры. Он не только слушал их выступления, но и собирал базу полезных контактов.

Среди них был председатель общественной организации «Федеральная национально-культурная автономия белорусов России» (ФНКА) Сергей Кандыбович.

Авторы материала утверждают, что Кандыбович знал, что Дубов работает в спецслужбе.

Кандыбович много лет пересылал ему свою рабочую переписку со знакомыми белорусами и согласовывал с ним тексты своих выступлений о взаимоотношениях двух стран.

В ответ сотрудник ФСБ сетовал, что и в России, и в Беларуси «пропагандируются европейские ценности», подчеркивал, что русские и белорусы — это «один народ» и просил Кандыбовича чаще публично говорить о «попытках националистических сил сфальсифицировать историческое прошлое».

«Моя задача — не допустить размывания идеи построения «союзного государства», — цитирует издание переписку Дубова.

В марте 2018-го Дубов и Кандыбович согласовали текст доноса на польского журналиста Томаша Мацейчука, выделявшегося своими проукраинскими выступлениями во время ток-шоу на российских каналах. Сам же Дубов на момент составления доноса имел заключение экспертизы постов Мацейчука во «ВКонтакте». Специалист, составлявшая документ, также согласовывала текст с фээсбэшником.

В результате через несколько месяцев по российскому адресу Мацейчука прошел обыск, а самому журналисту запретили въезд в Россию.

Издание отмечает, что Дубов не раз получал напрямую от администрации «ВКонтакте» информацию об интересовавших его контактах.

К работе по «защите» конституционного строя сотрудник ФСБ приобщал и других людей, с которыми знакомился. Например, малоизвестному подмосковному журналисту Ивану Анисимову он поручил войти в доверие к белорусу Ивану Сопову, который под ником «Генрих Литвин» был администратором таких общин «ВКонтакте», как «Исторические и политические споры» и «Балто-Черноморский союз».

«Сможешь ему другом стать, для начала путем переписки? Потрогать изнутри этого шныря? Если к ним подкрасться, будет шикарно», — цитирует издание выдержку из переписки Дубова с Анисимовым в январе 2015-го.

Правда, операция быстро провалилась. Как признался в одном из электронных писем Анисимов, он напился и стал писать Сопову разную чушь. В результате его забанили. Но на результат дела это не повлияло. В мае 2016-го Сопов был задержан. Позже его включили в «перечень террористов и эсктремистов», но затем исключили.