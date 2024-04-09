закрыть
9 апреля 2024, вторник, 8:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Опубликована переписка сотрудника ФСБ, следившего за белорусами

1
  • 9.04.2024, 8:14
  • 3,026
Опубликована переписка сотрудника ФСБ, следившего за белорусами

Что стало известно?

В распоряжении издания «Медуза» оказалась переписка сотрудника управления ФСБ по защите конституционного строя Сергея Дубова за период с декабря 2007-го (тогда он еще был студентом) по апрель 2022-го года.

Как утверждает издание, карьеру в спецлужбе Дубов начал с того, что следил за «национальными меньшинствами». Под видом студента или «заинтересованного слушателя» парень приходил на мероприятия, в которых участвовали представители белорусской и украинской диаспоры. Он не только слушал их выступления, но и собирал базу полезных контактов.

Среди них был председатель общественной организации «Федеральная национально-культурная автономия белорусов России» (ФНКА) Сергей Кандыбович.

Авторы материала утверждают, что Кандыбович знал, что Дубов работает в спецслужбе.

Кандыбович много лет пересылал ему свою рабочую переписку со знакомыми белорусами и согласовывал с ним тексты своих выступлений о взаимоотношениях двух стран.

В ответ сотрудник ФСБ сетовал, что и в России, и в Беларуси «пропагандируются европейские ценности», подчеркивал, что русские и белорусы — это «один народ» и просил Кандыбовича чаще публично говорить о «попытках националистических сил сфальсифицировать историческое прошлое».

«Моя задача — не допустить размывания идеи построения «союзного государства», — цитирует издание переписку Дубова.

В марте 2018-го Дубов и Кандыбович согласовали текст доноса на польского журналиста Томаша Мацейчука, выделявшегося своими проукраинскими выступлениями во время ток-шоу на российских каналах. Сам же Дубов на момент составления доноса имел заключение экспертизы постов Мацейчука во «ВКонтакте». Специалист, составлявшая документ, также согласовывала текст с фээсбэшником.

В результате через несколько месяцев по российскому адресу Мацейчука прошел обыск, а самому журналисту запретили въезд в Россию.

Издание отмечает, что Дубов не раз получал напрямую от администрации «ВКонтакте» информацию об интересовавших его контактах.

К работе по «защите» конституционного строя сотрудник ФСБ приобщал и других людей, с которыми знакомился. Например, малоизвестному подмосковному журналисту Ивану Анисимову он поручил войти в доверие к белорусу Ивану Сопову, который под ником «Генрих Литвин» был администратором таких общин «ВКонтакте», как «Исторические и политические споры» и «Балто-Черноморский союз».

«Сможешь ему другом стать, для начала путем переписки? Потрогать изнутри этого шныря? Если к ним подкрасться, будет шикарно», — цитирует издание выдержку из переписки Дубова с Анисимовым в январе 2015-го.

Правда, операция быстро провалилась. Как признался в одном из электронных писем Анисимов, он напился и стал писать Сопову разную чушь. В результате его забанили. Но на результат дела это не повлияло. В мае 2016-го Сопов был задержан. Позже его включили в «перечень террористов и эсктремистов», но затем исключили.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Арифметика политзеков
Арифметика политзеков Ирина Халип
НАТО как оптимальная модель будущей безопасности Беларуси
НАТО как оптимальная модель будущей безопасности Беларуси Павло Климкин
Откуда прилетело?
Откуда прилетело? Эль Мюрид
Хроника внезапной катастрофы
Хроника внезапной катастрофы Владимир Халип