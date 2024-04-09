Франция прекратила диалог с Россией после скандала с Шойгу 9.04.2024, 8:22

1,356

Глава МИД обвинил Москву во лжи.

Разговоры с российскими официальными лицами больше не в интересах Франции. Об этом заявил министр иностранных дел страны Стефан Сежурне.

«Сегодня не в наших интересах говорить с российскими официальными лицами, потому что коммюнике, которые выходят, и сообщения, которые делаются, - ложь», - цитирует министра Le Monde.

Он отметил, что возобновить диалог можно будет лишь после возвращения доверия. «И, прежде всего, нужно будет увидеть развитие событий на военном фронте в Украине. Пока этого нет», - добавил Сежурне.

Разговор министров обороны РФ и Франции: что известно

3 апреля стало известно, что Себастьян Лекорню провел первый с октября 2022 года телефонный разговор с Сергеем Шойгу. В Париже заявили, что они обсуждали теракт в Москве. Также министр осудил вторжение РФ в Украину и сказал, что Франция продолжит поддерживать украинцев.

Тем временем Москва заявила, что в этом разговоре министры отметили «готовность к диалогу по Украине». По данным Reuters, это ложь - Франция не проявляли никакой готовности к диалогу по Украине.

Президент Эммануэль Макрон сказал, что звонок состоялся из-за готовности Парижа поделиться «полезной информацией» о теракте в Москве.