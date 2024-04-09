Жителя Петрикова приговорили к 10 годам колонии по 10 уголовным статьям 9.04.2024, 8:33

В том числе за «измену государству».

Гомельский областной суд приговорил к 10 годам колонии 28-летнего жителя Петрикова, который якобы состоял в «экстремистской организации», донатил ВСУ и собирался вступить в полк Калиновского, сообщает «Гомельская правда».

По данным правозащитного центра «Весна», осужденный мужчина — Иван Сухомеров.

Его обвинили по 10 статьям Уголовного кодекса, в том числе в участии, вербовке или подготовке к вооруженному конфликту на территории другого государства (ч. 1 ст. 361−3 УК), клевете на Лукашенко (ч. 2 ст. 367 УК), дискредитации Беларуси (ст. 369−1 УК), измене государству (ч. 1 ст. 356 УК), создании или участии в террористической организации (ч. 2 ст. 290−5 УК) и другим.

Суд проходил в закрытом режиме с 15 февраля, поэтому подробности дела стали известны только сейчас. Кроме срока в колонии, мужчине также назначили штраф в размере 100 базовых величин (4000 рублей).

По версии следствия, житель Петрикова писал в соцсетях негативные комментарии о Лукашенко, призывал к международным санкциям в отношении Беларуси, договорился с полком Калиновского об участии в военных действиях в Украине, а также переводил деньги в помощь ВСУ и «экстремистскому» телеграм-каналу.

Ивана задержали в середине июня 2023 года, якобы при нелегальном пересечении границы. Тогда его судили по административной статье за распространение экстремистских материалов (статья 19.11 КоАП).