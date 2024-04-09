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Эпичный удар: ВСУ атаковали оккупантов во время их молебна праху Суворова

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  • 9.04.2024, 8:39
  • 7,578
Эпичный удар: ВСУ атаковали оккупантов во время их молебна праху Суворова

Позицию со скоплением военных РФ выдали свои же.

ВСУ ударили по скоплению российских оккупантов во время их молебну праху Александра Суворова под Авдеевкой, сообщает glavred.info со ссылкой на российские паблики.

Отмечается, что это не первый такой случай. Раньше подобный «прилет» по россиянам произошел в Запорожской области.

Снаряды прилетели как раз во время, когда захватчики собрались на месте. В России подозревают, что позиции сдали их же военные.

В результате удара по меньшей мере три «двухсотых» офицера. В отличие от российских военных прах Суворова «цел» - его по фронту возят в специальном бронированном ящике.

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