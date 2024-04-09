«В итоге – 30 часов, а мы еще даже не у белорусов» 3 9.04.2024, 8:55

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Что происходит на пункте пропуска «Варшавский мост» в Бресте.

В Бресте – небывалая очередь легковушек перед пунктом пропуска «Варшавский мост». По данным Госпогранкомитета, на момент публикации статьи на «Белсате» оформления ждали 500 автомобилей. Путешественники жалуются на медленную работу польских служб, отчитываются о многочасовом ожидании и ищут тех, кто продаст место в очереди.

Когда лучше ехать в соседнюю страну, чтобы не застрять на границе на сутки, решать приходится самостоятельно: у Госпогранкомитета нет советов на этот счет.

«Каждый день по-разному. Сегодня лучше, завтра – хуже. Нечего посоветовать. Можете на нашем сайте посмотреть архив очередей, для себя помониторить», – говорят в ведомстве.

Там констатируют, что польские пограничники начали работать медленнее:

«Они же работают, просто не так быстро, как когда-то раньше. Остался только один пункт пропуска в Польшу, два – с Литвой и один с Латвией, а люди как ездили, так и ездят».

До февраля прошлого года на границе с Польшей работали два пограничных перехода, однако из-за приговора журналисту и одному из лидеров польской диаспоры Анджею Почобуту пункт «Бобровники – Берестовица» закрыли. Тогдашний министр внутренних дел и администрации соседней страны Мариуш Каминьский выставил условие: восстановление работы терминала в обмен на освобождение политзаключенного. В Минске посчитали, что заложник за решеткой важнее, чем беспрепятственные поездки беларусов в Польшу.

На белорусско-литовской границе с 1 марта осталось два перехода, остальные Литва закрыла, обосновав это мерами безопасности. С сентября прошлого года только один пункт пропуска работает на границе Беларуси с Латвией – закрытие второго терминала в Риге назвали ответом на миграционный кризис.

Прямо сейчас в очереди стоят путешественники, приехавшие на белорусско-польскую границу 7 апреля в полдень.

«Стали в очередь в 2,7 км. Места продают – машины меняются. Никто не вклинивается. Сегодня в 7:30 заехали в зону ожидания. Спустя почти 10 часов выехали к пункту пропуска. В итоге – 30 часов, а мы еще даже не у белорусов», – пишет водитель в Telegram-чате, где обсуждают вопросы прохождения границы.

«Воскресенье, стал в 7:00, 227 машин до зоны ожидания было, выехал от поляков в 14:00 понедельника, всего 31 час».

«Стали в 2:00 ночи 7 апреля, выехали сегодня в 15».

Путешественники обвиняют в своих мучениях поляков:

«Через смену оставляют открытым один канал. Днем в субботу работало три канала, ночью – уже один. В воскресенье и в ночь на понедельник три работали. Сегодня, после пересменки, – один».

Пограничная служба Польши обвинения в медленной работе не признает и все претензии адресует белорусским властям во главе с Лукашенко, которые несут ответственность за миграционный кризис.

Официальный представитель Надбужанского отдела Пограничной службы Польши, в состав которого входит пункт пропуска в Тересполе, Дариуш Сеницкий ранее объяснял «Белсату», что во время попыток несанкционированного прохождения границы мигрантами офицеров снимают с оформления на терминале и перебрасывают на усиление охраны в лесах. Он также признал более тщательный досмотр путешественников в пункте пропуска:

«В связи с недостаточной охраной государственной границы на белорусской стороне мы также обязаны проводить более детальный контроль лиц, въезжающих в Польшу – вплоть до времени, пока не исчезнет реальная угроза нелегальной миграции. Реализация этих мер по охране государственной границы является ответом на временные угрозы нелегальной миграции».

Сеницкий также отметил, что в приоритетном порядке служащие оформляют автобусы.

Очередь легковушек в Бресте начала заметно расти с утра 7 октября. Тогда перед «Варшавским мостом» насчитали 210 автомобилей. Сегодня в 6 утра в очереди было уже 500 легковых машин, и очередь не рассасывается. С автобусами, кстати, ситуация тоже сложная: сейчас их 45. Те, кто сегодня прорвался в Польшу, ждали на границе более 18 часов.

Таких ужасов на выезде из Беларуси давно не было, зато в обратном направлении такая ситуация была в конце декабря прошлого года. Тогда также приходилось отдавать ожиданию на границе около 60 часов жизни. Накануне Нового года беларусы ехали на родину – кто с покупками, кто просто отметить праздник дома – и застряли. Тогда в медленной работе обвиняли уже белорусских таможенников, которые внимательно смотрели, что везут путешественники.

В чатах не жалуются на «влезунов» и не рассказывают о каких-то сильных ссорах, но утверждают, что увеличению очередей способствуют «торговцы местами» – они становятся в очередь и ищут тех, кто за деньги захочет встать на их место, а сами уезжают. Если покупателя не находят, возвращаются в конец очереди – пишут в чатах.

5 апреля государственные медиа сообщили, что одного такого торговца поймали налоговики. Жителя Брестского района оштрафовали на 1200 рублей за «незаконную предпринимательскую деятельность». Мужчина продал место в очереди за 150 долларов покупателю, который оказался налоговым инспектором.

Однако предпринимательская жилка жителей приграничья сильнее угрозы штрафа. Корреспондент «Белсата» нашел такого бизнесмена, который согласился «под заказ» постоять в очереди. Цена услуги разная:

«Смотря какая очередь – от 50 до 100 долларов. Такая, как сегодня, – 100 долларов. Стоять примерно сутки. Думаю, такая очередь будет и на следующей неделе тоже».

Один из путешественников, который сегодня воспользовался этой услугой, сообщил «Белсату», что заплатил за место те же 100 долларов. Происходящее сейчас на границе он назвал нецензурным словом.

На заезд в Беларусь очередей в Тересполе нет совсем.