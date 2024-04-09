ISW: Российские пропагандисты начали войну между собой 9.04.2024, 9:03

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Аналитик раскрыли подробности о «великом расколе».

Российские военкоры спорят с официальными СМИ относительно нарратива о том, что ВС РФ якобы куда эффективные ВСУ. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны (ISW).

В отчете от 8 апреля говорится, что российские военкоры раскритиковали тактику, при которой пехота РФ продвигается сверху на бронетехнике к передовым позициям, прежде чем спешиться для атаки. Правда, такая тактика не нова.

Один из военкоров назвал такую тактике «чрезвычайно безумной». Другой военкор заявил, что такие действия говорят о нехватке бронетехники на определенных участках фронта. Еще один военной корреспондент РФ подтвердил, что украинские атаки значительно сократили численность бронетехники у оккупантов. Особенно рядом с Авдеевкой и в Крынках.

По словам аналитиков, военкоры РФ недовольны тем, что официальные российские СМИ сфокусировались на кадрах неудавшихся бронетанковых атак Сил обороны Украины во время контрнаступления летом 2023 года. При этом ВС РФ сталкиваются с идентичными проблемами во время атак. Особо серьезной проблемой военкор назвал украинские дроны.

Сообщается, что военкоры недовольны также тем, что реальность на поле боя отличается от того, что рассказывает официальная пропаганда. Так, россияне могут посмеяться над неудавшимся контрнаступлением Украины летом 2023 года, однако не заметить огромных потерь среди ВС РФ во время битвы за Авдеевку.

Поэтому, как говорится в отчете, один из военкоров пришел к выводу, что «Россия лжет сама себе» о потерях на войне с Украиной.