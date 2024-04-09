«На обед первое и второе полностью съесть не могу, хоть и очень хочется» 4 9.04.2024, 9:39

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Белоруска рассказала, как кормят учеников в польском лицее.

Лосось, авокадо, сыр с плесенью и вяленые помидоры. «Салiдарнасць» узнала, как и за сколько кормят учеников в польском лицее. Спойлер: главное, не смотреть этот сюжет на голодный желудок.

— Из любимого — это салаты: с кинзой, орехами и сыром, «Греческий», с брокколи, яйцом и сыром, с ананасом и орехами, с вялеными помидорами, рукколой, семечками, перцем и зеленью. Еще очень вкусно запекают лосося, также люблю все мясное, — перечисляет белоруска Ольга (имя изменено — С.).

Подтверждающие ее предпочтения фото кому-то могут напомнить меню в курортном отеле с системой «все включено». Но Ольга не туристка — она старшеклассница обычного польского лицея.

Девушка рассказала «Салідарнасці» о том, как организована система питания в их учебном заведении.

«На обед первое и второе полностью съесть не могу, хоть часто и хочется, потому что практически все блюда очень вкусные»

— Лицей находится в центре города, а мы снимаем квартиру на окраине, поэтому мне удобнее жить в интернате, чтобы не вставать каждое утро в 6 часов и не добираться час, — говорит Ольга. — Всем, кто живет в интернате, питание полагается обязательно.

То есть оплачивать только проживание нельзя, хоть оно и стоит всего 150 злотых (примерно 35 евро) в месяц. Помимо этого, каждый месяц родители оплачивают за питание 300-380 злотых (70-88 евро), в зависимости от количества учебных дней, так как в выходные не кормят.

Питание у нас трехразовое, временные интервалы достаточно удобные для всех. Завтрак длится с 6 до 8.45, обед — с 13.30 до 16.00, ужин — с 18.30 до 19.45.

Каждый подходит, когда ему удобно. Допустим, малыши приходят организовано после своего пятого урока. А мы, старшеклассники, идем, когда у кого получается перерыв.

Те, кто не живет в интернате, могут оплачивать только обеды и тоже приходить в удобное время.

При этом прийти можно и в самом конце, за полчаса, но все блюда будут в наличии, так как их постоянно подкладывают в зависимости от посещаемости. Более того, все горячее будет, как ни странно, именно горячим. В белорусской школе обеды были холодными часто уже при подаче.

Завтрак и ужин организованы по системе «шведский стол», обед — порционный. Порции просто огромные, допустим, на обед первое и второе полностью я съесть не могу, хоть часто и хочется, потому что практически все блюда очень вкусные.

Проанализировав наше меню и покопавшись в интернете, я поняла, что нас кормят национальной польской домашней кухней. Питание организовано, согласно их обычаям и культурным традициям.

На завтрак и ужин всегда есть какое-то главное блюдо, есть блюдо для вегетарианцев и «шведский стол». Один раз в неделю все главные блюда — без мяса. Один день обязательно на горячее — рыба. И три дня горячие блюда — мясные.

«На днях первый раз дали хот-доги»

Блюда повторяются с разной периодичностью, и это прекрасно, потому что у меня много любимых, которые жду. Само меню стараются делать разным. Нет такого, как было в белорусской школе, когда меню четко повторяется каждые две недели.

Меню вывешивают за неделю и всегда знаешь, в какой день твой любимый салат или котлетка, или рыбка. Любимых блюд у меня здесь много, поэтому каждый день обязательно хоть одно попадается.

Очень редко бывают дни, которые мы называем «грустными», когда нет мяса, а есть котлета из чечевицы и овощи, приготовленные на пару без приправ. В такие дни мы обычно делаем на завтрак себе много бутербродов.

Нарезка на завтрак и ужин практически не отличается. Это всегда 3-4 вида ветчины, 4-5 видов сыров, много овощей, фруктов, всяких соусов. Хлеб всегда тоже 3-4 видов: темный, светлый, со злаками, бездрожжевой и т.д. Также часто есть kajzerki, это их такие маленькие булочки. Бывают булочки с разными наполнителями.

Обязательно есть главное блюдо. На завтрак иногда это каша, например, я люблю манную, всегда сваренную идеально, без единого комочка, с разными джемами. Могут быть сосиски просто или в тесте, блинчики с творогом и клубникой.

На днях первый раз дали вечером хот-доги. Часто предлагают еще один фастфуд, который называется zapiekanka. Это такой огромный запеченный бутерброд с грибами, сыром и томатной пастой. Его хорошо знают туристы, так как это одно из традиционных блюд уличной еды в Польше.

На ужин в качестве главного блюда может быть мясо, рыба, вареники, паста Болоньезе, тоже блинчики.

И на завтрак, и на ужин помимо просто нарезки овощей, часто есть какой-то салат. Их ассортимент достаточно разнообразный. Но все — вкусные.

Последние два месяца каждый день на завтрак также предлагают мюсли или хлопья, к которым можно взять горячее или холодное молоко.

Фрукты подают в нарезке или целыми, а также часто делают вкусные фруктовые салаты.

Утром и вечером всегда на выбор есть три вида чая — зеленый, черный и фруктовый. Иногда на завтрак дают кофе. Иногда дают как дополнение к обеду соки в бутылочках. Но вместо них могут предложить и йогурт.

А так вообще на обед из напитков — компот, иногда — вкусная водичка с имбирем, мятой и лимоном, которую они называют «напиток».

Как дополнение к завтраку или ужину могут предложить на выбор обычный либо питьевой йогурт или творожок. Их, как правило, все забирают с собой.

Что касается выноса еды, то для этого здесь предусмотрены пакеты, чтобы нам было удобно забрать фрукты, овощи, бутерброды.

То есть выносить еду можно, причем, поляки могут перекусить прямо во время занятий. Некоторые преподаватели прямо так и говорят, мол, хотите есть — на здоровье. Я до такого уровня раскрепощенности еще не ассимилировалась (смеется).

Разумеется, и бутылки или стаканы с водой, чаем, кофе, напитками имеются у каждого, и чтобы попить на уроке, разрешение спрашивать не нужно.

Еще у нас всех для удобства есть контейнеры, ну а я, как житель интерната, вообще иногда беру любимый салат прямо в тарелке и несу в комнату, чтобы съесть, когда захочется. Если желаешь, для хранения есть холодильник.

«Мы, беларусы и украинцы, не привыкли к такому ассортименту сыров»

Прежде чем рассказывать о самом вкусном, скажу о самом, на мой вкус, невкусном. Это блюдо из холодных макарон с малиновым йогуртом. Причем макароны — специально приготовленные и охлажденные, так как они не слипшиеся и вчера их на обед не давали (смеется). Это блюдо обычно едят только поляки.

К счастью, готовят его только перед большими выходными или каникулами, на моей памяти, всего раза три за год.

О вкусном могу рассказывать долго и подробно. Например, все виды мясных блюд: котлеты из свинины, говядины или курицы. Ни на вид, ни на вкус они не напоминают «хлебные» котлеты.

Очень вкусные гарниры: пюре, обязательно с укропчиком, булгур, гречка, пшенка. Макароны, как правило, являются отдельным блюдом. Кроме Болоньезе, еще могут быть со шпинатом и вяленными помидорами или с курицей и карри.

Голубцы просто великолепные. Их подают не как у нас, со сметаной, а с картошкой и салатом.

В день, когда нет мяса, бывают, например, pierogi z ziemniakami, по- нашему — вареники с картошкой. Либо с грибами и с подливкой. Бывают их знаменитые картофельные клецки, похожие на наши ленивые вареники.

Супы здесь тоже вкусные и разнообразные. Разумеется, это и знаменитые żurek и krupnik, не менее вкусный гороховый с колбасками, лососевый, различные овощные: из цветной капусты, щавель, рассольник, борщ с фасолью, а также особенно любимый грибной и обожаемый всеми «неаполитанский», с макаронами и сыром.

Интересно, что при огромном количестве различной выпечки, в Польше к супам на обед нам хлеб не подают.

В нашем меню здесь есть много продуктов, которые в белорусских учебных заведениях увидеть, наверное, невозможно.

Те же вяленые помидоры, они тут присутствуют постоянно во многих блюдах — и в закусках, и в горячих. Периодически дают по-разному приготовленный лосось, и запеченный с лимончиком, и в виде супа, и слабосоленый на завтрак.

Часто готовят минтай в панировке с сыром. Это очень вкусно.

Перечислю, какие сыры бывают на завтрак и ужин ежедневно: плавленный, маасдам, чеддер, камамбер, иногда нескольких видов, там, с травками и без, также сыр с голубой плесенью, несколько раз давали фету.

Примечательно, что мы, беларусы и украинцы, не привыкли к такому ассортименту сыров, поэтому их едят далеко не все, а вот польские дети приучены ко всем видам с детства, и с удовольствием уплетают, например, сыры с плесенью с виноградом.

Что касается овощей и фруктов, то кроме огурцов-помидоров-сладкого перца, груш-яблок, бананов, киви, апельсинов, которые есть каждый день, довольно часто бывают виноград, ананасы, авокадо, салат «Айсберг», разные проросшие семена и куча другой зелени. А также всякие семечки и натуральные приправы как дополнение, если собираешь салат сам.

Часто бывает нарезка из редьки, которую любят поляки. Также они очень любят морковку. Ее нарезают соломкой и, я вижу, как польские ребята, набирают себе в пакетики эту соломку и хрустят целый день. Также кружочками режут цуккини.

Все фрукты, которые мы не съедаем, выносят на проходную в интернат. Их можно брать, сколько хочешь, круглые сутки.

На праздники всегда готовят дополнительно что-то необычное национальное. Например, бигос, пироги, шоколадные или с разными начинками, всевозможные сырники. Когда тепло, праздничный ужин могут устроить в виде пикника на улице.

На самом деле рядом с лицеем есть много магазинов и кафе, и родители всегда дают мне карманные деньги, но из еды я иногда покупаю себе только конфеты.