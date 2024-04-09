Путин умоляет Байдена 2 9.04.2024, 9:45

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Запад может повторить с Россией то же, что он сделал с СССР.

Американское издание Washington Post на днях написало, что у кандидата на пост президента США Дональда Трампа есть мирный план по Украине, которым он завершит войну за 24 часа. Мол, отдайте России кусок территории и будет вам мир. Однако Трамп почему-то не принимает во внимание тот факт, что Путину нужны не Крым с Донбассом, а вся Украина. Почему же на самом деле Трамп заигрывает с Путиным, дождется ли Киев американской помощи и почему Запад так возится с российским диктатором - в эфире Апостроф TV ответил вице-президент аналитического центра «Политика», политолог Олег Лисный.

- Может ли на самом деле такая идея быть в голове у Трампа? И как он это реализует в случае победы на выборах?

- Что в голове у Трампа, знает только он. Это очень специфический политик, который в своих решениях руководствуется импульсами. На самом деле, никто не знает, каким он будет президентом второй раз, если будет, потому что демократия оставляет троеточие. Это ведь не так как на России, где все еще до начала выборов понимали – кто выиграет и с каким процентом.

Что касается так называемого плана Трампа, то сначала я воспринял это очень эмоционально. Но все же, основываясь на предвыборной логике, я понимаю, что эти вбросы могут быть как из лагеря Трампа, так и от оппонентов, чтобы показать, что Трамп хочет разбазаривать территории Украины. Это может быть тоже как версия. Если даже это достоверная информация, то ничего нового нет, потому что Трамп это всегда говорил, только менялась тональность.

Понятное дело, что нас это не устраивает, потому что Украина не может разбрасываться территориями, отдавать их в жертву врагу. В то же время, любой иностранный политик может такое заявлять. Во-первых, у него это не болит, а во-вторых, он меряет километрами, милями, чем угодно, но он не думает, что делать с людьми, которые останутся на этой территории. Ибо мы их отдаем не в жертву врагу, а на уничтожение просто как людей. А если какому-то зарубежному политику так хочется разбрасываться территориями, пусть посмотрит, что враг сделал в Буче. Если мало Бучи – пусть посмотрит, что произошло в Мариуполе, что происходит сейчас на оккупированных территориях.

Пусть бы Трамп предложил отдать Аляску России, или Техас мексиканцам - но ведь не хочется раздавать свои территории. А вот чужими рассчитываться за свое спокойствие и политическое будущее выходит очень легко. Поэтому сейчас еще рано обращать внимание на то, что будет делать Трамп. Это не единственное его контроверсионное заявление. Перед этим он говорил, что «не будем Украине давать оружие и она будет принуждена к миру». А потом у него было продолжение «или дадим Украине столько, чтобы принудить Россию». Это простые решения, но их не будет.

Даже если мы гипотетически и пойдем на встречу с россиянами и Путин получит 20 процентов территории Украины, а остальное - под зонтиком НАТО. Отмечаю, это невыполнимый сценарий, но сугубо гипотетически. Путин на это согласится? Ни в коем случае, потому что ему нужна вся Украина. Если политики этого не понимают, то они не соответствуют уровню политиков супердержавы.

- Если же Байден останется в президентском кресле, какова перспектива для Украины?

- Для нас любой выбор американских граждан заслуживает уважения. И мы будем работать с каждым президентом как государство, кого бы они ни избрали.

Нынешняя логика показывает, что Байден такой себе, может немного агрессивный Обама. Тот, напомню, рассказывал, что и Крым не стоит оборонять, потому что договоримся.

К большому сожалению, нынешняя историческая реалия нуждается в ком-то вроде Черчилля, кто не будет бояться принимать сложные решения. А Байден вообще удивляет, потому что это тот человек, который стоял возле руля государства, разрушившего СССР. Можно повторить, почему же не войти в историю. Давайте повторим, россияне ведь повторяют. Но нет, Байден боится ядерной атаки. Хотя, по большому счету, путину не нужны никакие поводы. Если он захочет ударить ядерной бомбой по Вашингтону, то ударит, захочет по Лондону – ударит. Не следует думать, что мы его не спровоцируем.

Путин вообще является маньяком, который просит и молит всех «остановите меня, потому что я уже не могу сам остановиться, а совершаю более страшные преступления». Но все говорят нет. Это все равно что к маньяку прислать терапевта: «А у вас какая температура? А что с нервами? Вот вам таблеточка, может, вам легче станет». Но нет. С маньяками есть только два варианта борьбы – либо остановить и в буцегарню, либо остановить навеки. И Путин умоляет, чтобы его остановили.

- Вместе с тем, мы до сих пор не получили американскую помощь и вопрос уже полгода висит в Конгрессе. Это говорит о слабости Байдена, либо же так сложились внутриполитические обстоятельства?

- Человек может быть очень сильным, но нерешительным. И в этом случае может идти речь об определенной нерешительности Байдена. Кстати, можно было гораздо раньше предположить, что Трамп будет бить по этой ситуации. Можно было пойти на опережение, но этого не сделали. То есть можно было давать с запасом, пока у тебя была возможность. Но ведь мы понимаем, что есть логика процесса, то есть давать столько, чтобы пациент не умер. И американцы доигрались. Теперь пациент жив и борется, но получает лекарства от других. А вы сделать ничего не можете, потому что попали в ловушку. И я не вижу готовности ни одной из политических сил договариваться и находить компромисс.

- Евродепутат от Литвы Андрюс Кубилюс сказал о том, что, возможно, Запад просто боится развала режима Путина, потому что, мол, может быть еще хуже. Разве может быть хуже?

- Это инфантильный подход. Есть кейс Советского союза, который тоже боялись. К нам в 1991 году приезжал президент США (Джордж Буш-старший), выступал в Верховной раде, и рассказывал, что это нельзя делать. Поэтому эта вся боязнь...

А если Путин завтра умрет, то что тогда будем делать? Давать ему какие-нибудь таблетки, чтобы он был вечноживым и было с кем поговорить? Так Макрон уже наговорился с ним по ночам – и к чему это привело? Он пошел совсем в другую сторону и перестал бояться путина. А вот когда звонил по ночам и спрашивал как у дедушки здоровье - было неэффективно. А теперь он просто загоняет путина в свой коридор. Поэтому весь мир должен это делать.

И если уж говорить не эмоционально, а цинично и прагматично, то я не вижу во многих странах Запада видения жизни после России. У них даже нет видения жизни после Путина. Ну вы же Советский союз разрушили – жевательными резинками, джинсами и радио «Свобода». И у вас же вышло это. А почему сейчас нельзя работать с теми же регионами, где есть ядерное оружие и не пообещать им, мол, когда Россия развалится, то вы получите беспрецедентные инвестиции, что будете жить в золоте и с золотыми унитазами. Это было уже. И тот учебник, по которому валили Союз, точно есть у Байдена, и он там не одну страницу сам написал.

Советский союз же был гораздо больше – и он разлетелся на куски. Тем более, что у Украины в свое время ядерное оружие забрали. Точно так же заберете у тех республик, которые останутся после развала РФ. Методички те же – условный Будапештский меморандум, вам отдают ядерное оружие и все будет так, как и раньше. Но нет. Надо ублажать путина, кормить обещаниями.

- А с чего может начаться распад России?

- Он уже начался. Роковая ошибка Путина в том, что он ввязался в эту страшную борьбу. И когда снизится вес еще существующего центра, тогда российская федерация будет по экономическому направлению разваливаться на богатые кусочки. Не народ разрушит эту федерацию, а конкретно экономика.