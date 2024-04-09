Forbes: Россияне установили панцирь на свой танк, но это трагическая модификация 2 9.04.2024, 10:05

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Эту тактику еще во время Первой мировой применял британский инженер.

Российские оккупанты построили защитный панцирь для танка, чтобы защитить его от украинских беспилотников.

Как пишет Forbes, эта идея не нова. В 1916 году британский инженер Уильям Триттон сконструировал новый тип танка, который, по его мнению, защитит экипаж от артиллерии - самой большой угрозы для бронетехники на полях сражений Первой мировой войны.

Танк Триттона «Летающий слон» (Flying Elephant) был, по сути, тяжелым тягачом, оснащенным пушками и обернутым стальным покрытием толщиной до 7,5 см. Броня покрывала шасси, пушки и все люки.

Через сто восемь лет российские инженеры модифицировали по крайней мере один танк таким же образом. По мнению россиян, это защитит экипаж от малых беспилотников-камикадзе.

Они установили на танк крышу из стальной брони, которая покрывает всю машину и даже выступает вдоль основной пушки танка. Этот современный Flying Elephant зафиксировали в районе Красногоровки.

Украинский дрон заметил неуклюжий танк, а смущенные украинские операторы беспилотников распространили скриншоты в соцсетях. Один аналитик сравнил этот танк с черепахой.

«Что особенно трагично в этой странной модификации, так это то, что эта конкретная дополнительная броня не будет работать, кроме того, что она блокирует поворот башни и - из-за своего очевидного веса и размера - серьезно препятствует подвижности танка», - пишет издание.

Украинские FPV-дроны просто маневреннее будут залетать под внешнюю кромку крышной брони. Нет сомнений, что оператор беспилотника сможет выполнить такой маневр. Подобные операции уже реализовывали возле Бердичев. Трое российских оккупантов спрятались под обездвиженным российским танком от украинского дрона. Оператор беспилотника запустил его в узкое пространство под танком и между его протекторами, уничтожив оккупантов.

Впрочем, не стоит долго смеяться над российским танком с бронированным панцирем. Импровизации на поле боя - это ответ на новые угрозы. Импровизации становятся все более изощренными, пока они перестают быть импровизациями.

Украинцы наращивают производство беспилотников до более 100 000 FPV в месяц, а потери российских танков превышают 2600. Российские танкисты стоят перед экзистенциальным выбором: адаптироваться или погибнуть.

Вместо того, чтобы умереть, россияне приспосабливаются. И какой бы грубой ни была броня крыши танка типа Flying Elephant, она указывает на грядущую эру механизированной войны, где каждый танк должен иметь дополнительную защиту от беспилотников.