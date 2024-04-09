Госпогранкомитет рассказал о ситуации с очередями на границе с ЕС 1 9.04.2024, 10:19

Названо наиболее загруженное направление.

В очередях на выезд из Беларуси в страны ЕС простаивает 430 легковушек и 40 автобусов. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Госпогранкомитета.

Самая напряженная ситуация по-прежнему наблюдается на польском направлении. По сравнению с утром понедельника очередь в пункте пропуска «Брест» снизилась с 500 до 350 легковушек. Кроме того, здесь простаивает 40 автобусов.

На литовском направлении выезда ожидают 80 авто: 70 — в «Беняконях» и десять — в «Каменном Логе». На латвийском направлении очередей не наблюдается.

Также в очередях на границе простаивает 2420 грузовиков: 830 — в «Григоровщине» (Латвия), 820 — в «Беняконях» и 770 — в «Каменном Логе».

Очередь на мосту между Беларусью и Польшей. 9 апреля 2024 года. Фото: ГПК