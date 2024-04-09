Кучно все у «союзника» пошло Телеграм-канал «Письма к дочери»

9.04.2024, 10:25

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И Лукашенко в этом смысле ничем не отличается.

Кучно все у союзника пошло. Сначала случился расстрел в Крокусе, потом прорвало дамбу, теперь вот уронили мост. И ведь не просто уронили. Уронили на стратегического можно сказать значения магистраль. Хотя, казалось бы, если ты собрался воевать с НАТО, то следить надо за своими стратегическими магистралями. А то мост на магистраль упадет и совсем нечем воевать будет.

И некоторые я смотрю говорят, что это все случилось из-за войны. Что мыши прогрызли дамбу под Оренбургом, потому что российские власти потратили деньги на ракеты и танки. А на ремонт дамбы и моста денег не потратили. Потому что ракеты и танки для российских властей сейчас важнее чем мосты и дамбы.

Так я тебе скажу, что для российских властей все важнее чем мосты и дамбы. И так было задолго до войны. Что ремонт мостов и дамб вообще не входят в список их приоритетов. Что у них всегда были гораздо более важные дела, чем заниматься какими-то там ремонтами.

Поэтому я думаю, что к падению моста война никакого прямого отношения не имеет. Что если бы у российских властей не было войны, то они бы все равно потратили эти деньги на какое-нибудь величие. Только может не имперское, а личное. Просто какой-нибудь солидный человек построил бы себе на эти деньги еще один дворец или купил замок в Италии.

А на дамбу и мост никто бы все равно никаких денег бы не тратил. Согласись, глупо же тратить деньги на постороннюю тебе дамбу, когда эти деньги можно потратить на что-нибудь полезное.

Так что, я считаю, что война тут ни при чем. Что падение дамбы и моста – это результат деградации и общего морального износа. В том числе опорных металлоконструкций. (И может быть, немножко, следствие действия кармы).

Просто власть в России так устроена, что у нее получается воровать, врать и воевать. А ничего другого у нее все равно не получается. Да ей ничего другого и не интересно.

И беларусская власть от российской в этом смысле ничем не отличается. Просто беларуская власть предпочитает воевать без риска для личной безопасности и ущерба своему финансовому благополучию. То есть, не выходя из телевизора.

Но если ты умеешь только врать и воровать, то воевать у тебя получается, а побеждать не очень. Несмотря на отдельные успехи тактического характера. Ну потому что, пошлешь ты свои тумены в поход к великому западному морю, а мост, который вовремя не отремонтировали, повредит тебе стратегическую магистраль.

И вот мне вдруг пришло в голову, что так эта власть может и кончиться. Не вторжением войск НАТО и не революцией. А мышами, прогрызшими какую-нибудь стратегическую дамбу, до которой у российских властей так и не дошли руки.

Телеграм-канал «Письма к дочери»