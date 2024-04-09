Ольга Лаутман: Россия сообщает миру о своих планах через Лукашенко 9.04.2024, 10:32

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Ольга Лаутман

Запад должен быть готов.

Старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики (CEPA) Ольга Лаутман в интервью сайту Charter97.org прокомментировала милитаристскую риторику Лукашенко.

— Лукашенковская пропаганда выпустила очень странное видео: Лукашенко, одетый как персонаж фильма «Диктатор», держа в руках собаку, буднично обсуждает со своим генералом будущее вторжение в Польшу и Литву. Что вы об этом думаете?

— Кроме смеха, это было похоже на злодейский фильм, Лукашенко с его маленькой пушистой собачкой. Думаю, что это снова пустые слова. Действительно ли он собирается начать вторжение в Польшу или Литву? Я так не думаю. Как и во всем остальном, он любит поболтать, показать свою силу, но у него, думаю, та же проблема, что и несколько лет назад: его заботит то, что, если он пошлет белорусскую армию в другую страну, они могут не исполнить приказ. Именно это удержало его от ввода войск в Украину, несмотря на давление Путина.

Итак, стоит ли нам беспокоиться? Абсолютно. Сувалкский коридор определенно является тем, на что положила глаз Россия, и нам действительно необходимо убедиться, что все в безопасности. Думаю ли я, что он собирается вторгнуться в Польшу или Литву на этой неделе, на следующей неделе, в следующем месяце? Нет, я так не думаю. И я не думаю, что Россия готова в данный момент к прямой конфронтации с НАТО.

— На видео был момент, когда Лукашенко спрашивает у генерала: «Вы уверены, что вы, ваши силы удержат эту территорию», говоря о Сувалкском коридоре. И в ответ генерал пускается в длинные рассуждения об инструкциях, планировании, военной готовности, дорогах, местности, рекогносцировке и многом другом, ни разу не отвечая положительно.

— Я смотрела подобные дискуссии по российскому государственному ТВ: как они собираются захватить страны Балтии за 48-72 часа. У них даже были карты, показывающие, через какие пункты они собираются зайти. Я думаю, это пропаганда. Это было бы сумасшествием, если бы Лукашенко сейчас попытался напасть на Польшу, страну НАТО. Готов ли он противостоять 32 странам НАТО? Нет.

— В ответ на заявление Лукашенко о том, что он готовится к войне, министр иностранных дел Польши сказал: «Пусть попробует. Посмотрим, кто победит».

— Да. Далеко они не продвинутся: в ту минуту, когда они (Россия и Беларусь) напрямую нападут на Польшу или любую страну НАТО, им придется иметь дело со всеми силами НАТО, включая армию США. На данный момент я не думаю, что они готовы. Привлекает ли Лукашенко внимание, когда говорит сумасшедшие вещи? Да, но с реальными действиями это пока не имеет ничего общего. Сейчас приоритетом является Украина, и если Лукашенко собирался куда-то отправить белорусских солдат, то это была бы Украина, которая не является страной НАТО. Но он до сих пор этого не сделал.

Но суть всего этого в том, что Россия сообщает миру о своих намерениях. Возможно, они не собираются делать это прямо сейчас. Возможно, по большей части это делается для пропаганды, но в конечном итоге они перейдут черту, и Европа должна быть готова к этому моменту, потому что Россия стремится не к миру, а к войне. За последнее десятилетие они вели гибридную войну против Европы и США. Теперь они хотят конфронтации, войны один на один, когда будут к ней готовы. Итак, что бы ни говорил Лукашенко, что бы ни говорил кто-либо из кремлевских деятелей, НАТО должно быть готово, потому что именно туда хочет идти Россия. Это не мирные соседи, и они будут продолжать сеять хаос, смерть и разрушения и представлять опасность для Европы.

— «Если кто-то говорит, что собирается вас убить, верьте ему».

— Вот именно. Когда думские парламентарии, пропагандисты, Медведев, все они говорят, что хотят уничтожить украинцев, убить их, что они не хотят, чтобы украинцы существовали, когда они называют украинцев «биологической массой, которую нужно уничтожить», тем самым они формулируют свои намерения геноцида. Своими действиями на оккупированных территориях они совершают геноцид. Европа и Соединенные Штаты все еще раздумывают, но мы должны увидеть, что это геноцид. Верьте им.

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