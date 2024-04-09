«Лукавый вынужден выслуживаться перед Путиным» 9.04.2024, 10:48

Фото: Getty Images

Диктатор очень боится вступления в войну.

Лукашенко назначил нового замглавы администрации. Им стал экс-глава министерства информации Владимир Перцов. Читатель сайта Charter97.org прокомментировал новое назначение:

— В прямом эфире нелегитимный сделал ряд интересных и веселых заявлений. Заявил, что основой пропаганды должна быть «правда» (похоже, страну перепутал). Дал ориентир сосредоточиться прикорытным СМИ на перекручивании ситуации с завозимыми режимом мигрантами и дискредитации белорусских демсил.

И, неожиданно, разразился потоком благодушия к Украине и ее президенту. Дескать, непонятно, зачем Зеленский хочет втянуть «миролюбивую» Беларусь в войну.

Всем известны факты поддержки диктатором путинской агрессии против Украины. Учения, гонка вооружений, воинственная риторика направлены на оттягивание Сил Обороны Украины от борьбы с российской армией. Лукавый вынужден выслуживаться перед Путиным, чтоб не вступить открыто в самоубийственную войну.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях Facebook

YouTube

X.com

vkontakte

ok.ru

Instagram

RSS

Telegram