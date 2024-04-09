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«Лишать безработных медицины — это просто позор!»

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  • 9.04.2024, 12:16
  • 6,882
«Лишать безработных медицины — это просто позор!»

Белоруска жестко прокомментировала нововведения для «тунеядцев».

Лукашенко ополчился на белорусов, которые приезжают на родину из-за границы подлечиться. Возможно, «тунеядцам» (а именно в такую категорию белорусские власти записывают уехавших) ограничат доступ к медицине. Читательница сайта Charter97.org считает, что лишать безработных медицины — позорный выход из ситуации:

— Сначала вынуждают людей ехать на заработки за границу, выдавливают из страны репрессиями, отказывают в трудоустройстве даже тем, кто просто подписался за выдвижение кандидата в президенты. Заставляют людей выживать благодаря огородам, походам в лес за грибами и ягодами. Одним словом — возвращают в каменный век.

А как же социальное ориентированное государство? Возьмем ту группу людей, которая находится в Беларуси и не может найти себе достойную работу (не за 500 рублей). Откуда безработному взять деньги на оплату медицинских услуг? В Польше, например, безработным на год оплачивают медицинское обеспечение. Ищи работу — и лечись в случае надобности.

А у нас — умирай с голоду, а мы тебе в этом поможем! И это при том, что в Беларуси уже давно отрицательная демографическая ситуация.

Но ведь пыль в глаза населению пускать умеют. Вот я недавно прошла диспансеризацию. Даже письмо бумажное прислали, мол, надо явиться. Пошла, думала помогут мне подкорректировать недостатки моего организма. Но ведь нет! Сдала кровь на анализ, результаты никто и не посмотрел. Правда, измерили давление (я его и дома меряю дважды в день). Единственное, что измерили — это глазное давление, и на этом благодарю! Задали штук 20 вопросов. Получили ответы, и «прощай, здоров, Иван Петров!» Вот она, забота о человеке. А для важной диагностики записывайся на платные услуги и проходи.

Известно, что давно у нас нет бесплатной медицины, но лишать безработных людей базового обслуживания – это просто позор!

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