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Шведских и норвежских военных разместили в домах, принадлежащих российской элите

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  • 9.04.2024, 11:03
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Шведских и норвежских военных разместили в домах, принадлежащих российской элите

Во время учений НАТО.

Военные Швеции и Норвегии во время учений НАТО Nordic Response жили в домах, принадлежащих российской элите, сообщает норвежский телеканал TV2.

Отмечается, что в центре норвежской военной базы на севере расположены дома, принадлежащие россиянам. Из окон коттеджей открывается вид на военно-воздушную базу в Бардуфоссе, где регулярно проводятся учения норвежских подразделений и подразделений союзников.

По данным телеканала, владельцами этих домов является российская властная элита. Речь идет о мэре Мурманска Игоре Мораре, который является представителем партии российского диктатора Владимира Путина, а также о Викторе Сайгине, который имеет тесные связи с военными РФ.

Коттеджи периодически сдавались в аренду. Оказалось, что среди арендаторов домов, принадлежащих россиянам, были шведские и норвежские военные.

В горном селе говорят, что не знали о связи российских владельцев с кремлевским режимом.

Представитель Службы полицейской безопасности Норвегии Эйрик Веум заявил, что правоохранители вместе с норвежскими вооруженными силами сейчас выясняют, кому на самом деле принадлежат коттеджи.

«Когда арендодателями являются граждане России, которые могут быть связаны с российским режимом, не имеет значения, кому они сдают дом. Но мы не участвуем в этом деле только из-за аренды», — сказал Веум.

Министерство обороны Норвегии и служба безопасности не захотели комментировать ситуацию. В то же время в полиции отметили, что покупка такой недвижимости россиянами может стать проблемой безопасности в стране.

4 марта на севере Финляндии, Швеции и Норвегии начались масштабные военные учения стран НАТО под названием Nordic Response 24. В учениях принимают участие около 20 000 военнослужащих из 14 стран.

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