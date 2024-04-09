РФ либо пылает, либо «лагает» Алексей Голубоцкий

9.04.2024, 11:07

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К дроновым прилетам по НПЗ СБУ добавила хакерские атаки на страну-бензоколонку.

Удары в наиболее болезненные точки российской экономики – одна из стратегий Украины на данном этапе войны. А СБУ Малюка исповедует в этих атаках комплексный подход.

К дроновым прилетам по НПЗ служба добавила хакерские атаки на страну-бензоколонку. Хакеры уничтожили дата-центр, которым пользовались российский ВПК, нефтегазовая и телекоммуникационная отрасли. Уничтожено более 300 Тб данных Уральского завода гражданской авиации, «Газпрома», «Лукойла», «Роснефти» и других стратегических предприятий. Уже не первый раз кибердепартамент СБУ действует совместно с отечественной хакерской группой BLACKJACК и наносит врагу значительный вред.

Напомним, ударов по НПЗ уже было 13. Теперь добавились кибератаки. Они на время парализовали работу основных предприятий российского нефтегазового сектора. Можем взять как пример российскую компанию «Лукойл». В начале февраля дроны СБУ атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов россиян в Волгограде, принадлежащий именно «Лукойлу». Теперь их заводы понесли убыток благодаря украинским хакерам.

Россияне пытаются скрыть последствия атаки, но информация имеет ряд подтверждений от независимых источников. Это была одна из самых мощных кибератак по российской промышленности. Отмечу, что российские хакеры до 2022 года считались одними из лучших в мире. На их счету даже попытка сорвать выборы в США. Однако в борьбе с украинской спецслужбой у них нет успехов.

Что приносит больше пользы: дроны или хакерские атаки? Трудно сказать. Когда пылает один НПЗ – это уже многомиллионный ущерб. Но когда некоторое время лежит вся нефтегазовая сеть, в том числе вся логистика, убытки не меньше. Одним словом, пусть у российской нефтянки после атак СБУ либо пылает, либо «лагает». А что приносит больше вреда – разберемся позже.

Алексей Голубоцкий, censor.net