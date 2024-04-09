«Заглядываю в почтовый ящик — там письмо с требованием заплатить 13 тысяч рублей»7
- 9.04.2024, 11:43
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Белоруска рассказала, как ей удалось отбиться от налоговой.
Читательница сайта Charter97.org рассказала о письме из налоговой, в котором ее попросили заплатить 13 тысяч рублей в течение месяца:
— Теперь я точно знаю, для чего проводили и принимали новые законы по поводу упорядочения придомовых участков в городах.
— На днях заглядываю в почтовый ящик, а там — письмо из налоговой инспекции. Думаю, неужели уже налог на воздух ввели? Ведь за что с человека могут взимать налог в начале года? В письме читаю требование заплатить какие-то бешеные деньги (если быть точной, то более 13 тысяч белорусских рублей в течение месяца). Это мне, пенсионерке, чей годовой доход и близко не приближается к этой сумме.
Начинаю вчитываться и разбираться, выясняется, что налог тот мне насчитали аж более чем за 40 лет пользования государственной землей под хозяйственными постройками.
Представьте себе, что не было еще у нас никакого лукашизма, жили мы себе в «светлом коммунизме», и не представляли, что, придя к власти, лукашисты заберут у нас те участки при домах (в прошлом году по всему нашему городку ходили, возле каждого дома измеряли и отрезали те сантиметры земли, заставляли подписывать бумаги на аренду). Настало то время, когда задним числом хотят содрать с человека оставшуюся кожу.
Начала я бить в колокола, нашла юриста, который помог мне доказать, что никому я ничего не должна. Но я уверена, что не каждый белорус способен найти юридическую поддержку и отбиться от навешанного на него налога за почти полвека.
И ничего удивительного в нашем султанате нет. Ведь судят же людей за «лайки», поставленные на страницах «Фейсбука», которые наспех и ежедневно признают экстремистскими.
А теперь еще и налоги будут лупить, чтобы полжизни должен был за то, что живешь на этой земле.