«Заглядываю в почтовый ящик — там письмо с требованием заплатить 13 тысяч рублей» 7 9.04.2024, 11:43

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Белоруска рассказала, как ей удалось отбиться от налоговой.

Читательница сайта Charter97.org рассказала о письме из налоговой, в котором ее попросили заплатить 13 тысяч рублей в течение месяца:

— Теперь я точно знаю, для чего проводили и принимали новые законы по поводу упорядочения придомовых участков в городах.

— На днях заглядываю в почтовый ящик, а там — письмо из налоговой инспекции. Думаю, неужели уже налог на воздух ввели? Ведь за что с человека могут взимать налог в начале года? В письме читаю требование заплатить какие-то бешеные деньги (если быть точной, то более 13 тысяч белорусских рублей в течение месяца). Это мне, пенсионерке, чей годовой доход и близко не приближается к этой сумме.

Начинаю вчитываться и разбираться, выясняется, что налог тот мне насчитали аж более чем за 40 лет пользования государственной землей под хозяйственными постройками.

Представьте себе, что не было еще у нас никакого лукашизма, жили мы себе в «светлом коммунизме», и не представляли, что, придя к власти, лукашисты заберут у нас те участки при домах (в прошлом году по всему нашему городку ходили, возле каждого дома измеряли и отрезали те сантиметры земли, заставляли подписывать бумаги на аренду). Настало то время, когда задним числом хотят содрать с человека оставшуюся кожу.

Начала я бить в колокола, нашла юриста, который помог мне доказать, что никому я ничего не должна. Но я уверена, что не каждый белорус способен найти юридическую поддержку и отбиться от навешанного на него налога за почти полвека.

И ничего удивительного в нашем султанате нет. Ведь судят же людей за «лайки», поставленные на страницах «Фейсбука», которые наспех и ежедневно признают экстремистскими.

А теперь еще и налоги будут лупить, чтобы полжизни должен был за то, что живешь на этой земле.

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