СМИ: Иран может нанести военный удар по Израилю уже сегодня 9.04.2024, 11:16

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Получен целый ряд сигналов.

По оценкам обозревателей, ответ Ирана по Израилю за ликвидацию высокопоставленных должностных лиц КСИР в Дамаске на прошлой неделе может состояться сегодня в течение нескольких часов или дней, передает dialog.ua.

Для ответа, возможно, был избран последний день священного для мусульман месяца рамадан, который заканчивается именно сегодня – 9 апреля.

Первой ласточкой предстоящей эскалации стал сегодняшний обстрел БПЛА-камикадзе портового города Эйлат на юге Израиля.

Правда, удар, проведенный иранскими прокси в Ираке, был успешно отражен системой C-DOME, морским аналогом «Железного купола», установленном на новейшем ракетном корвете Saar 6.

Это стало первым боевым применением этой системы ПВО. Так называемое «Исламское движение сопротивления в Ираке» сразу взяло на себя ответственность за обстрел.

Что отличает это нападение от предварительно заявленных? После израильского удара по Дамаску 1 апреля иранские наемники Ирака почти ежедневно сообщали об ударах по Израилю, которые не были подтверждены документально, то есть такие удары либо были исключительно на бумаге или фантазиях их руководителей, или ракеты / БПЛА просто не попадали по Израилю.

С вечера понедельника проиранские Telegram-каналы начали публиковать изображения с угрозами Израиля и репостить слова Хаменеи, что ни одно из посольских учреждений Израиля отныне не может быть безопасно.

Другим признаком возможной атаки стало сообщение о перемещении сирийского диктатора Асада с семьей и правительством в подземное хранилище на российской базе «Хмеймим» в Латакии на севере Сирии, а это значит, что для нападения на Израиль могут быть использованы территории Сирии.

Предварительное сообщение о сворачивании миссии в Газе и проведении сегодня крупных военных учений на севере страны вблизи города Хайфа и в регионе Верхняя Галилея свидетельствует о готовности Израиля и ответе на угрозы из Ливана.

В своей вчерашней речи лидер «Хезболлы» заявил, что Иран ответит на авиаудар Израиля по иранскому консульству в Дамаске на прошлой неделе: «Американцы и израильтяне признают, что ответ Ирана на нападение на иранское консульство ожидается».

Понятно, что нападение Ирана приведет к немедленной реакции израильтян, поэтому сообщение об активации системы ЗРК Zoubin, ответственной за защиту города Тегерана (иранского аналога «Железного Купола»), можно считать еще одним подтверждением возможной эскалации.

Новый тупик в косвенных переговорах между ХАМАСом и Израилем, очередной раунд, прошедший в Каире, также не оставляет сомнений в напряженности. ХАМАС отверг последние смягченные предложения Израиля, а словами одного из своих высокопоставленных чиновников Али Барака заявил: «Мы отвергаем последние предложения Израиля, о которых нам сообщила египетская сторона. Политбюро собралось сегодня и приняло такое решение».

В ответ премьер-министр Нетаньяху заявил: «Сегодня я получил отчет о переговорах в Каире. Мы постоянно работаем над достижением наших целей: освобождение всех наших похищенных и полной победы над ХАМАСом. Для этой победы необходим вход в Рафии и ликвидация там террористических батальонов. Это произойдет – дата уже есть».