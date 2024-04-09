Мусиенко: Россия выбрала новые цели, Харьков будет лишь отвлекающим ударом 9.04.2024, 11:21

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Александр Мусиенко

Военный эксперт озвучило прогноз летнего штурма.

Вероятность наступления российских оккупантов на Харьков прокомментировал глава Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Как подчеркнул эксперт в комментарии РБК-Украина, России вряд ли удастся совершить летом новое наступление на Харьков и взять город в окружение.

Эксперт не исключает, что оккупанты сосредоточатся на другом участке фронта - главные усилия враг сконцентрирует на тех направлениях, что и сейчас - Авдеевка и Часов Яр.

Собеседник считает, что Харьков и Угледар станут вспомогательными или отвлекающими направлениями. Таким образом, россияне будут пытаться растянуть украинские силы.

«Именно поэтому я думаю, что основная группировка будет действовать в Донецкой и Луганской областях. Допускаю, что будут бои и обмены ударами вдоль границы между Харьковской и Белгородской областями. Но России не удастся взять Харьков в окружение, а тем более захватить его», - добавил Мусиенко.