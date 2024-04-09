закрыть
9 апреля 2024, вторник, 12:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Мусиенко: Россия выбрала новые цели, Харьков будет лишь отвлекающим ударом

  • 9.04.2024, 11:21
  • 5,086
Мусиенко: Россия выбрала новые цели, Харьков будет лишь отвлекающим ударом
Александр Мусиенко

Военный эксперт озвучило прогноз летнего штурма.

Вероятность наступления российских оккупантов на Харьков прокомментировал глава Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Как подчеркнул эксперт в комментарии РБК-Украина, России вряд ли удастся совершить летом новое наступление на Харьков и взять город в окружение.

Эксперт не исключает, что оккупанты сосредоточатся на другом участке фронта - главные усилия враг сконцентрирует на тех направлениях, что и сейчас - Авдеевка и Часов Яр.

Собеседник считает, что Харьков и Угледар станут вспомогательными или отвлекающими направлениями. Таким образом, россияне будут пытаться растянуть украинские силы.

«Именно поэтому я думаю, что основная группировка будет действовать в Донецкой и Луганской областях. Допускаю, что будут бои и обмены ударами вдоль границы между Харьковской и Белгородской областями. Но России не удастся взять Харьков в окружение, а тем более захватить его», - добавил Мусиенко.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко превратился в ручного шпица Путина
Лукашенко превратился в ручного шпица Путина Наталья Радина
Арифметика политзеков
Арифметика политзеков Ирина Халип
НАТО как оптимальная модель будущей безопасности Беларуси
НАТО как оптимальная модель будущей безопасности Беларуси Павло Климкин
Откуда прилетело?
Откуда прилетело? Эль Мюрид