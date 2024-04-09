Глобальные профсоюзы призывают к исключительным санкциям против режима Лукашенко 9.04.2024, 11:10

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Для освобождения политзаключенных.

Глобальная федерация профсоюзов IndustriALL призвала членов организаций профсоюзов, которых она объединяет по всему миру, присоединиться к кампании по давлению на власти Беларуси, в целях освобождения политических заключенных:

«Мы требуем от белорусских властей немедленного и безоговорочного [прекращения давления на членов профсоюзов], в том числе снятия всех обвинений, связанных с участием в мирных протестах и забастовках, освобождения арестованных профсоюзных деятелей, всех правозащитников и политических заключенных, а также прекращения репрессий в отношении независимых профсоюзов и частных лиц, требуя уважения их прав человека», — отметил генеральный секретарь IndustriALL Атле Хойе.

Глобальные профсоюзы призывают организовывать акции у посольств Беларуси и направить письма правительствам своих стран с просьбой выполнить резолюцию Международной организации труда, принятую Международной конференцией труда в июне 2023 года. А также потребовать предпринять дипломатические усилия для получения доступа к заключенным профсоюзным деятелям и их освобождению.

Напомним, Международная организация труда (МОТ) 8 ноября приняла решение применить 33 параграф в отношении Беларуси за систематические нарушения прав трудящихся и профсоюзов, а также за игнорирование рекомендации МОТ. Этот параграф позволяет административному совету МОТ рекомендовать конференции МОТ «такие действия, которые она сочтет разумными и целесообразными для обеспечения их [рекомендаций] исполнения».

Такое было лишь однажды и только с Мьянмой: международная организация труда решила применить параграф 33 своего устава в отношении Беларуси за нарушения прав трудящихся и профсоюзов.