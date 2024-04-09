Лукашенко готовится держать круговую оборону 1 Телеграм-канал «Ник и Майк»

9.04.2024, 11:46

4,712

Обрушение целого сектора экономики вызовет эффект домино и массовые протесты.

Хунта все больше превращает Беларусь в европейский эмират, где главное в системе правления - это многочисленная семья.

Назначение Владимира Перцова заместителем главы администрации синепалого как нельзя лучше вписывается в эту модель. В которой администрация превращается в двор, где должности раздают уже и по принципу близости, а не только лояльности.

Ник отмечает, что Перцов не сильно обрадовался своему назначению, так же, как и не был рад перемещению из кресла руководителя телекомпании «МИР» в кресло министра информации. Деньги меньше, а обязанностей и ответственности больше. Но протекция тестя Александра Радькова, оказывается, может сыграть и злую шутку.

Нам, однако, интересно, куда отправится Игорь Луцкий. Двум идеологам в одной администрации будет тесновато. Может, пойдет секретариат ВНС укреплять?

В любом случае, очевидно, что скамейка запасных сокращается, тем более лояльных и тех, кому можно доверять. Семья готовится держать круговую оборону.

Ведь несмотря на кажущуюся стабильность страну начали покидать деньги. Уход арабского инвестора - неприятный сюрприз, за которым могут последовать и другие. Братья Каричи больше дружат с Кремлем, чем с синепалым. Их уход с рынка в состоянии обрушить целый сектор экономики и вызвать эффект домино, а также массовые протесты: от недовольных покупателей жилья до строителей, которым перестанут платить.

Телеграм-канал «Ник и Майк»