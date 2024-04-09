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В РФ подожгли музей, посвященный войне против Украины

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  • 9.04.2024, 12:01
  • 1,742
В РФ подожгли музей, посвященный войне против Украины

Во второй раз.

В российском городе Саратов неизвестный поджег экспозицию, которую российские оккупанты посвятили войне против Украины – так называемый «музей истории специальной военной операции».

Как сообщает Baza, это произошло в ночь на 9 апреля.

«Неизвестный камнем разбил окно «Музея истории специальной военной операции» и кинул в него бутылку с зажигательной смесью», — говорится в публикации.

Отмечается, что произошло возгорание, но огонь потушила дежурная — сотрудница охраны, она же позвонила в полицию. В результате, повреждены только окно и шторы, а экспонаты еще осматривают.

На месте происшествия полицейские обнаружили пятилитровую канистру, три бутылки с неизвестной жидкостью и осколки стекла.

По данным Telegram-канала, этот музей уже поджигали в декабре 2023 года — мошенники уговорили парня взять кредит, а после заставили поджечь входную дверь.

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