Мальчик, которого поцеловал в живот Путин, готовит студентов к войне 5 9.04.2024, 12:09

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Журналисты узнали, как сложилась судьба «прославившегося» ребенка.

В 2006 году президент России Владимир Путин встречался в московском Кремле с туристами. Во время разговора с ребенком Никитой Конкиным из Коломны (Московская область РФ) глава Кремля неожиданно поднял его майку и поцеловал в живот.

Издание «Можем Объяснить» узнало, как сложилась судьба «прославившегося» мальчика.

Никита Конкин стал студентом Военно-учебного центра при Рязанском Радиотехническом университете.

«Можем Объяснить» нашел единственную фотографию повзрослевшего мальчика.

Судя по ней, он сам уже проводит занятия и готовит студентов к войне. Конкин есть в соцсетях, но его страница закрыта и там нет никаких снимков. Конкину — 23 года. Несколько лет назад он закончил гимназию № 2 «Квантор» в Коломне, после чего уехал из Подмосковья и теперь живет в Рязани. Там успел обзавестись автомобилем ВАЗ-2114.

Отец мальчика работал во вневедомственной охране, а мать — домохозяйка. Судя по старым фотографиям в соцсетях, родственники водили совсем еще юного Никиту на рок-фестивали, в том числе «Нашествие». Это повлияло на его вкусы — на старой странице в ВК было указано, что Конкин слушает группы «Ария», «Би-2», «Король и Шут» и «Сектор Газа».

По подсчетам «МО», за время своего президентства Путин поцеловал по меньшей мере 29 детей. Специалисты объясняют такие поступки его психологией авторитарной личности.

— Абсолютность монархии заключается во фразе «То, что можно Цезарю, нельзя плебею». Авторитарные личности хотят все контролировать и этот контроль им удается, — сказала «Можем Объяснить» психотерапевт Виктория Розенберг.

Кстати, сам Путин еще в 2006 году говорил, что не помнит, как зовут ребенка, которого он поцеловал.