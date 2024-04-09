Лукашенко заявил о «повальном дефиците» рабочих 7 9.04.2024, 12:26

3,980

На МАЗе не хватает 13%.

Лукашенко на совещании по промышленности заявил, что сегодня в Беларуси нужно говорить «не о качестве подготовки кадров, а об их повальном дефиците». Особенно рабочих.

По его словам, на сегодняшний день в целом по стране из 27 тысяч вакансий в обрабатывающей промышленности 85% (23 тысячи) приходится на рабочие специальности. Наиболее востребованы слесари, водители, станочники, сварщики.

Диктатор заявил, что в ОАО «МАЗ» некомплект работников составляет 13%, а в ОАО «Минский моторный завод» наблюдается текучка рабочих специальностей: слесарей, токарей, монтажников, электромонтеров, шлифовщиков и фрезеровщиков.

Лукашенко, конечно же, не упомянул, что дефицит кадров в Беларуси связан с оттоком рабочих рук за границу после 2020 года, когда он сфальсифицировал выборы.