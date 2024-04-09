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НЭП заканчивается, господа буржуины!

  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 9.04.2024, 12:38
  • 1,404
НЭП заканчивается, господа буржуины!

В полку «временно управляемых» прибыло.

Путин подписал указ о включении активов сельхозкомпании «Агротерра» в число временно управляемых Росимуществом. Читай — безмозмездное изъятие.

Конечным бенефициаром «Агротерры» являются инвестфонды американца Джорджа Рора. Еврей, родившийся в Колумбии и закончивший Гарвард. С середины 90-х проявивший интерес к инвестициям в страны Восточной Европы. РБК с неким смаком утверждает, что у него есть украинские корни, никак не объясняя этого.

По версии Forbes, в 2022 году ГК «АгроТерра» заняла 15-ю строчку в рейтинге крупнейших землевладельцев России с показателем ок.265 тыс.га. Стоимость компаний издание тогда оценило в 23,2 млрд руб. Кстати, владения Рора в Украине — вдвое больше российских. Часть из них - в прифронтовой зоне, в Херсонской области.

Иностранцы или компании с более чем 50% иностранного участия не имеют права владеть землями в России. Но вот их «внучатые» компании уже считаются российскими, и это подтверждено судебной практикой. Эта практика теперь тоже, видимо, будет ломаться через колено.

В феврале «Российская газета», официальный печатный орган правительства, начала кампанию против владения российскими землями иностранцев через многоступенчатые схемы. В ход пошли конспирологические версии о возможном саботаже севооборота, об экспорте ими семян, которых не хватает другим российским компаниям и т. д. Всего РГ оценила иностранное владение в 1 млн га сельхозземель в стране. Из общего фонда в 380+ млн га. Кажется, не о чем и говорить, это капля в море. Но, как подчеркнула РГ, «иностранцы владеют самыми востребованными землями на юге, в центральном Черноземье и других частях страны». Такие земли, конечно, стоит прибрать к рукам.

Прибрали.

НЭП заканчивается, господа буржуины!

Телеграм-канал «СерпомПо»

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