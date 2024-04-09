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Белорусские чиновники испугались детских игрушек

  • 9.04.2024, 12:45
Белорусские чиновники испугались детских игрушек

И хотят с ними «разобраться» на уровне ЕАЭС.

Беларусь предложила ЕАЭС разобраться с продажей игрушек, которые, по их мнению, являются «страшными». Таможенный союз эту инициативу поддержал.

— Инициатива, которую выдвигает Беларусь, — это игрушки, которые мы видим в магазинах: наподобие каких-то существ, которые неоднозначно интерпретируются детьми и могут оказать психологическое воздействие на ребенка. Инициатива Беларуси касается того, что нужно провести научные исследования и определиться с подходами. Наверное, она будет реализована, потому что страны ЕАЭС поддержали такой подход, — член Коллегии (министр) по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Валентин Татарицкий.

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