Белорусские чиновники испугались детских игрушек 9.04.2024, 12:45

И хотят с ними «разобраться» на уровне ЕАЭС.

Беларусь предложила ЕАЭС разобраться с продажей игрушек, которые, по их мнению, являются «страшными». Таможенный союз эту инициативу поддержал.

— Инициатива, которую выдвигает Беларусь, — это игрушки, которые мы видим в магазинах: наподобие каких-то существ, которые неоднозначно интерпретируются детьми и могут оказать психологическое воздействие на ребенка. Инициатива Беларуси касается того, что нужно провести научные исследования и определиться с подходами. Наверное, она будет реализована, потому что страны ЕАЭС поддержали такой подход, — член Коллегии (министр) по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Валентин Татарицкий.