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В Польше продают старые белорусские рубли

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  • 9.04.2024, 13:28
  • 4,434
В Польше продают старые белорусские рубли

Сколько за них хотят.

В Польше на популярной торговой площадке Allegro продают старые белорусские рубли. Сайт Charter97.org посмотрел, сколько за них хотят продавцы.

За купюру номиналом 50 тысяч неденоминированных рублей 2000 года продавец запросил 99,9 злотых ($25,5).

Есть и более старые банкноты. За 50 тысяч рублей 1995 года хотят 37,6 злотых ($9,6).

Пять тысяч рублей 1992 года выставлены на аукцион, но пока никто не выразил интерес к этой купюре.

Продают на Allegro и целую коллекцию — за 34 банкноты хотят 55 злотых ($14). Впрочем, и тут особого интереса среди покупателей нет. Продавцу пришлось скинуть цену с 220 злотых ($56).

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