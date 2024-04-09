Пылевое облако из Сахары достигло севера Беларуси

Пылевое облако из Сахары достигло севера Беларуси3
- 9.04.2024, 13:32
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В соседней Литве людей просят носить маски и не открывать окна.
Пылевое облако из пустыни Сахара снова движется над Европой. Пыль уже добралась до стран Балтии и севера Беларуси.
По карте видно, что большая часть пыли переносится ветром в средних слоях (уровень 700 гПа ~3 км) атмосферы.
О наличии пыли свидетельствует оранжевый цвет неба во время заката и утреннего восхода солнца.
Согласно прогнозу, пыль над нами будет еще пару дней, делает прогноз телеграм-канал nadvorie.
Кстати, в Литве людей просят носить маски на улице и не открывать окна.