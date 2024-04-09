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Пылевое облако из Сахары достигло севера Беларуси

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  • 9.04.2024, 13:32
  • 3,900
Пылевое облако из Сахары достигло севера Беларуси

В соседней Литве людей просят носить маски и не открывать окна.

Пылевое облако из пустыни Сахара снова движется над Европой. Пыль уже добралась до стран Балтии и севера Беларуси.

По карте видно, что большая часть пыли переносится ветром в средних слоях (уровень 700 гПа ~3 км) атмосферы.

О наличии пыли свидетельствует оранжевый цвет неба во время заката и утреннего восхода солнца.

Согласно прогнозу, пыль над нами будет еще пару дней, делает прогноз телеграм-канал nadvorie.

Кстати, в Литве людей просят носить маски на улице и не открывать окна.

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