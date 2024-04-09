The Economist: Украина пустила в ход против России новое мощное оружие 9.04.2024, 13:38

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Эксперты впечатлены.

Украина активно использует искусственный интеллект в ходе войны с Россией от поиска целей до поимки нарушителей санкций — ее война становится все более высокотехнологичной.

Об этом пишет издание The Economist, отмечая впечатляющие успехи Украины.

Перед ракетным обстрелом Украиной Антоновского моста, важнейшего автомобильного перехода из занятого Россией Херсона на восточный берег Днепра, сотрудники службы безопасности внимательно изучили ряд специальных отчетов.

Было лето 2022 года, и Россия в значительной степени полагалась на этот мост для пополнения запасов своих войск к западу от Днепра.

В отчетах содержались исследования по двум вопросам: приведет ли разрушение моста к панике среди российских солдат или их семей на родине?

И, что еще важнее, как правительство Украины могло бы максимизировать удар по моральному духу, создав «особую информационную среду»?

Так основатель киевского Open Minds Institute (OMI) Святослав Гнездовский описывает работу, которую проделала его исследовательская группа, создавая эти оценки с помощью искусственного интеллекта.

Алгоритмы просеивали океаны российского контента в социальных сетях и социально-экономических данных о самых разных вещах: от потребления алкоголя и перемещения населения до онлайн-поиска и потребительского поведения.

Все изменения алгоритмы соотнесли с меняющимися настроениями российских «лоялистов» и либералов по поводу возможной участи российских военнослужащих.

По словам Гнездовского, эта крайне деликатная работа продолжает определять важные решения Украины относительно хода конфликта, в том числе и о возможных будущих ударах по Керченскому мосту.

Украина, уступающая России в вооружении, стремится получить преимущество в использовании ИИ, применяя различные технологии.

Полковник украинской армии, участвующий в разработке вооружений, говорит, что конструкторы беспилотников обычно используют ChatGPT в качестве «отправной точки» для инженерных идей, например, для новых методов снижения уязвимости к российским помехам.

По словам полковника, попросившего об анонимности, еще одно военное применение ИИ — идентификация целей.

Поскольку солдаты и военные блогеры стали более осторожными в своих сообщениях, простой поиск подсказок о расположении войск стал менее плодотворным.

Однако, обработав массу изображений и текстов, ИИ-модели могут найти потенциальные подсказки, соединить их вместе и предположить вероятное местоположение системы вооружения или войскового соединения.

По словам Максима Зражевского, аналитика Molfar, разведывательной компании с офисами в Днепре и Киеве, такой подход позволяет ей находить от двух до пяти важных целей в день. После обнаружения эти данные быстро передаются украинской армии, в результате чего некоторые из целей уничтожаются.

Таргетинг становится возможен и другими способами. SemanticForce, литовская компания с офисами в Киеве и Тернополе, разрабатывает модели, которые в ответ на текстовые запросы тщательно анализируют тексты и изображения, размещенные в Интернете или на сайте.

Многие клиенты SemanticForce используют систему в коммерческих целях, чтобы отслеживать общественное мнение о своих брендах.

Однако компания Molfar использует эту модель для составления карты районов, где у российских войск, вероятно, недостаток снабжения и низкий моральный дух, что может сделать их более легкой целью.

ИИ находит подсказки на фотографиях, в том числе с беспилотников, а также в сообщениях солдат в социальных сетях.

Он также собирает воедино сведения о слабых сторонах российских вооруженных сил. Molfar использует ИИ SemanticForce для изучения деятельности российских волонтерских групп, которые собирают средства и готовят посылки для наиболее нуждающихся участков фронта.

Алгоритмы, по словам сотрудников Molfar, хорошо справляются с отсеиванием потенциально вводящих в заблуждение сообщений ботов.

Аналитики компании иногда дополняют эту информацию, используя программное обеспечение, маскирующее происхождение телефонного звонка. Они звонят в российские волонтерские группы, выдавая себя за россиян, желающих внести свой вклад.

Из 45 с лишним аналитиков компании десять занимаются таргетингом, причем делают это бесплатно для украинских войск. Есть еще и контрразведка.

Использование ИИ помогает украинским разведчикам выявлять людей, которые, по словам Алексея Данилова, до недавнего времени секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), «склонны к предательству».

По словам бывшего заместителя министра информационной политики Дмитрия Золотухина, на телефоны украинцев часто приходят предложения заработать деньги, делая геолокационные снимки объектов инфраструктуры и военных объектов.

Недавно он сам получил такое сообщение. По словам Золотухина, люди, предлагающие свои услуги на этом «рынке разведывательных услуг», регулярно попадают в поле зрения СБУ.