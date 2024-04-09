На квартиру Цепкало в Беларуси нашлись покупатели 13 9.04.2024, 13:45

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Со второй попытки.

«БелЮрОбеспечение» второй раз пытается продать квартиру Валерия и Вероники Цепкало через электронный аукцион. 9 апреля на нее нашлись три покупателя.

Торги на трехкомнатную квартиру, принадлежащую Валерию Цепкало, начались в 9:00 и продлятся, как планируется, до 18:00.

Первый раз квартиру пытались продать 27 февраля, но торги не состоялись – не нашлось желающих. После этого цену на квартиру снизили – до 286 753 рублей 76 копеек. Раньше она стоила на 71 000 дороже. Первая ставка на этих торгах составила 301 091,45 рубля.

Трехкомнатная квартира Цепкало находится в доме №5 на улице Чернышевского. Общая площадь жилья – 103,7 м². В квартире зарегистрирован один человек. Вместе с ней продается парковочное место на подземной автостоянке. Отмечены следующие обременения: арест следственных органов, запрет регистрационных действий регистрирующего органа, судебного исполнителя.

Напомним, первый раз трехкомнатную квартиру, принадлежащую Валерию Цепкало, выставляли на аукцион 12 февраля. Начальная стоимость имущества составляла 358 442 рубля 20 копеек. Торги назначили на 27 февраля, но они не состоялись: не было желающих ее приобрести.

Жена Валерия Цепкало Вероника отмечала ранее, что недвижимость принадлежит не только ее мужу, но также ей и их несовершеннолетним детям. По ее мнению, решением выставить на торги недвижимость нарушается в том числе Конституция. Вероника Цепкало призвала Следственный комитет и прокуратуру провести расследование продажи недвижимости.

Валерий Цепкало выдвигался кандидатом в президенты на выборы 2020 года. Однако Центризбирком отказал ему в регистрации, так как посчитал, что у него недостаточно действительных подписей за выдвижение.

В Беларуси семья Цепкало не живет с лета 2020 года. Сейчас супруги находятся в Латвии.

Валерия Цепкало на родине заочно приговорили к 17 годам колонии усиленного режима.