Мальчик едет в Пекин

Мальчик едет в Пекин3
- Иван Преображенский
- 9.04.2024, 13:51
- 4,436
Россия прочно попала под влияние Китая.
Путина ожидают с государственным визитом в Китае в этом году, подтвердил МИД России по итогам визита Лаврова в Пекин.
В свою очередь, Си Цзиньпин на встрече с Лавровым обозначил готовность к дальнейшему наращиванию всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия с Россией.
Переводя с дипломатического на русский, Россия прочно подсела на Китай и находится в зоне его влияния. Уровень зависимости после начала агрессии против Украины такой, что Путин должен ездить регулярно в Пекин подтверждать ярлык на княжение.
Иван Преображенский, «Телеграм»