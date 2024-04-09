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Мальчик едет в Пекин

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  • Иван Преображенский
  • 9.04.2024, 13:51
  • 4,436
Мальчик едет в Пекин

Россия прочно попала под влияние Китая.

Путина ожидают с государственным визитом в Китае в этом году, подтвердил МИД России по итогам визита Лаврова в Пекин.

В свою очередь, Си Цзиньпин на встрече с Лавровым обозначил готовность к дальнейшему наращиванию всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия с Россией.

Переводя с дипломатического на русский, Россия прочно подсела на Китай и находится в зоне его влияния. Уровень зависимости после начала агрессии против Украины такой, что Путин должен ездить регулярно в Пекин подтверждать ярлык на княжение.

Иван Преображенский, «Телеграм»

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