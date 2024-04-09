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«Предлагаю минималкой сделать кило грибов»

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  • 9.04.2024, 14:17
  • 1,262
«Предлагаю минималкой сделать кило грибов»

Белорусы оценили цену боровиков в магазинах.

Один из пользователей TikTok опубликовал короткий ролик из магазина, где наглядно показал цены на сушеные боровики. Так, небольшую пачку весом в 50 граммов предлагают белорусам за 24,69 рубля. Выходит, за килограмм такого лакомства придется отдать 493,80 белорусских рублей.

@friong2

Шок!!! Это по нашему!!!!

♬ оригинальный звук - Friong2

В комментариях, конечно, никого такие цены не устроили. Большинство сетовало на излишнюю дороговизну, но нашлись и те, кто счел подобные цифры оправданными.

«А вы знаете, сколько ведер свежих нужно на 1 кг сушеных?», — задал риторический вопрос один из белорусов, а другой добавил юмора в обсуждение:

«Если учесть повышенную популяцию медведей в лесах РБ, то это еще и дешево».

Кто-то из пользователей поделился личным опытом приобретения сушеных боровиков, правда, вышел он не очень позитивный…

«Я как-то купила сдуру, салатика захотелось. Сколько там еще червей — это треш…» — рассказала женщина.

Одни в комментариях предлагали «минималкой сделать кило грибов», а другие писали о том, что у них дома «тысячи полторы лежит грибами».

«А ведь у кого-то такая зарплата… Может, лучше мухоморы продавать?» — продолжили обсуждение видеоролика белорусы.

«Совсем сломались. КГК, вы где, что происходит, разъясните. А где Кочанова с ее мониторингом цен?» — не скрывая недовольство возмущались другие.

«За эту цену они, наверное, торкают ого-ого как!», — с юмором прокомментировал еще один из мужчин.

Кстати, на сайте одного из белорусских магазинов мы нашли сушеное ассорти подешевле. Так, например, «Лесные угодья» (45 граммов) продают за 13,98 рублей. Пачка состоит из сушеных боровиков, шампиньонов и подосиновиков, утверждают производители.

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