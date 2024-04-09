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Глава МИД Франции отказался от переговоров с РФ из-за лжи Шойгу

  • 9.04.2024, 14:39
Глава МИД Франции отказался от переговоров с РФ из-за лжи Шойгу

Российская пропаганда исказила позицию Парижа.

Францию не интересует диалог с Россией после того, как Москва исказила слова министра обороны Себастьяна Лекорню о переговорах по Украине.

«В настоящее время не в наших интересах проводить дискуссии с российскими чиновниками, что пресс-релизы и отчеты, которые они подают — это ложь», — заявил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне телеканалу France 24. Он добавил, что между странами должно восстановиться доверие для возможного диалога в будущем.

На прошлой неделе Reuters со ссылкой на источник во французском правительстве сообщало, что Франция, вопреки заявлениям России, не выражала «готовности к диалогу» по завершению войны в Украине во время телефонного разговора между министрами обороны двух стран.

Российское Минобороны распространило заявление о том, что глава ведомства Сергей Шойгу обсудил с Лекорню тему войны в Украине. Утверждается, что во время этих переговоров была отмечена «готовность к диалогу» по урегулированию конфликта.

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