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Белорус нашел способ завышать цены в три раза

  • 9.04.2024, 14:45
Белорус нашел способ завышать цены в три раза

Для этого пришлось «прописаться» в другой стране.

В отношении белоруса возбудили уголовное дело о крупной неуплате налогов. Он использовал реквизиты компании, зарегистрированной им в Болгарии, и завышал цены на поставки продукции самому себе в 2−3 раза, сообщили в прокуратуре.

Беларус зарегистрировал компанию в Болгарии и в 2021—2022 годах, используя ее реквизиты, поставлял своей же фирме в Минске медицинское оборудование и другую продукцию.

«Фактически товары прибывали в Минск непосредственно от заводов-производителей, а реквизиты иностранной компании использовались для увеличения стоимости продукции в 2−3 раза в сравнении со стоимостью таких же позиций заводов-производителей», — рассказали в ведомстве.

Благодаря этой схеме удалось занизить налоговую базу по налогу на прибыль в сумме свыше 572,1 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в крупном размере (ч.2 ст. 243 УК).

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