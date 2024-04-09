закрыть
9 апреля 2024, вторник, 15:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Путин слушал, вытаращив глаза

  • Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
  • 9.04.2024, 14:52
  • 2,594
Путин слушал, вытаращив глаза

Словно удивленный карась.

Вот систему-то создали. Главный по рыбе – Илья Шестаков (начальник Росрыболовства) доложил главному по России (Путину) о критической ситуации с поголовьем северной рыбы: «Она на уровне критической. Там действительно надо предпринимать усилия, причем понятно, что воспроизводство сиговых — это достаточно длительные сроки. Программа рассчитана до 2040 года».

Говорил бы уже, что к 2042-му – 90-летнему юбилею Путина, от счастья наплодятся сиговые в северных реках.

И вообще, пришел к лидеру со своими тухлыми новостями о рыбе. Тот вынужден сидеть и слушать, вытаращив глаза, словно удивленный карась, посреди геополитических прорывов в Африку и Китай, борьбы с Америкой.

Интересно, Байдену, старине Джо, тоже о проблемах с рыбой где-нибудь на Аляске докладывают?

Шестакову стоило к Володину обратиться и в МИД – там большие специалисты по рыбе – недавно Британии треску запретили ловить. А он пришел в Кремль, отвлекать вождя разговорами. Нет ли здесь злого умысла…

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко превратился в ручного шпица Путина
Лукашенко превратился в ручного шпица Путина Наталья Радина
Арифметика политзеков
Арифметика политзеков Ирина Халип
НАТО как оптимальная модель будущей безопасности Беларуси
НАТО как оптимальная модель будущей безопасности Беларуси Павло Климкин
Откуда прилетело?
Откуда прилетело? Эль Мюрид