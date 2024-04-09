Путин слушал, вытаращив глаза Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

9.04.2024, 14:52

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Словно удивленный карась.

Вот систему-то создали. Главный по рыбе – Илья Шестаков (начальник Росрыболовства) доложил главному по России (Путину) о критической ситуации с поголовьем северной рыбы: «Она на уровне критической. Там действительно надо предпринимать усилия, причем понятно, что воспроизводство сиговых — это достаточно длительные сроки. Программа рассчитана до 2040 года».

Говорил бы уже, что к 2042-му – 90-летнему юбилею Путина, от счастья наплодятся сиговые в северных реках.

И вообще, пришел к лидеру со своими тухлыми новостями о рыбе. Тот вынужден сидеть и слушать, вытаращив глаза, словно удивленный карась, посреди геополитических прорывов в Африку и Китай, борьбы с Америкой.

Интересно, Байдену, старине Джо, тоже о проблемах с рыбой где-нибудь на Аляске докладывают?

Шестакову стоило к Володину обратиться и в МИД – там большие специалисты по рыбе – недавно Британии треску запретили ловить. А он пришел в Кремль, отвлекать вождя разговорами. Нет ли здесь злого умысла…

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»