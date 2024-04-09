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У Скабеевой заявили про страну Европы, которая будет атакована после Украины

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  • 9.04.2024, 15:10
  • 14,958
У Скабеевой заявили про страну Европы, которая будет атакована после Украины
Алексей Леонков

Российские военные пропагандисты не скрывают своих планов.

На российских федеральных каналах местные пропагандисты Кремля не скрывают, что планируют вести войну на территории Европы.

В прямом эфире телеканала «Россия 1» в ток-шоу Скабеевой «60 минут» российский военный эксперт Алексей Леонков заявил, что Россия должна решить, в какую страну вторгнуться следующей после «освобождения» Украины.

Более того, он утверждает, что после поражения в войне в Украине Западу придется выплатить России репарации и контрибуции.

На фрагмент эфира обратила внимание американская журналистка и колумнист TheDailyBeast Джулия Дэвис, которая ведет мониторинг российских медиа на предмет пропаганды.

«Нам нужно знать, где мы будем водружать следующий флаг после «освобождения» Украины. Где нам остановиться, если они ведут с нами войну? А если они проиграют войну, с кого убрать контрибуции», - заявил Леонков.

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