У Скабеевой заявили про страну Европы, которая будет атакована после Украины 12 9.04.2024, 15:10

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Алексей Леонков

Российские военные пропагандисты не скрывают своих планов.

На российских федеральных каналах местные пропагандисты Кремля не скрывают, что планируют вести войну на территории Европы.

В прямом эфире телеканала «Россия 1» в ток-шоу Скабеевой «60 минут» российский военный эксперт Алексей Леонков заявил, что Россия должна решить, в какую страну вторгнуться следующей после «освобождения» Украины.

Более того, он утверждает, что после поражения в войне в Украине Западу придется выплатить России репарации и контрибуции.

На фрагмент эфира обратила внимание американская журналистка и колумнист TheDailyBeast Джулия Дэвис, которая ведет мониторинг российских медиа на предмет пропаганды.

«Нам нужно знать, где мы будем водружать следующий флаг после «освобождения» Украины. Где нам остановиться, если они ведут с нами войну? А если они проиграют войну, с кого убрать контрибуции», - заявил Леонков.