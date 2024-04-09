Украинские СМИ: Назначены новые командующие ОК «Юг» и «Запад» 9.04.2024, 16:31

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Командующего оперативным командованием «Юг» Андрея Ковальчука и командующего оперативным командованием «Запад» Сергея Литвинова уволили с должностей.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в Вооруженных силах Украины.

Андрей Ковальчук

Генерал-майор Андрей Ковальчук возглавил оперативное командование «Юг» в 2021 году. До этого он был первым заместителем командующего Десантно-штурмовым войсками ВСУ (2016-2021 гг.), а на момент начала войны в 2014 году Ковальчук был на должности начальника штаба 80-й отдельной аэромобильной бригады.

Андрей Ковальчук имеет статус Героя Украины, он также принимал участие в миротворческих миссиях в Косово и Либерии. Участвовал в боях за Славянск и Луганский аэропорт.

С началом полномасштабного российского вторжения Ковальчук стал одним из руководителей обороны юга Украины. Командующий также известен по успешной операции ВСУ по освобождению правобережной части Херсонской области и самого Херсона.

Сергей Литвинов

Литвинов стал командующим оперативным командованием «Запад» в августе 2021 года. До этого он занимал должность заместителя командующего ОК «Север» по боевой подготовке (2017 год) и командира 17-й отдельной танковой бригады (2015-2017 гг.).

Как известно из открытых источников, 28 февраля 2022 года Сергей Литвинов получил звание генерал-майора.

Литвинов награжден орденом Богдана Хмельницкого ІІ и ІІІ степеней, а также орденом «За мужество».

Изменения оперативного командования

По информации нардепа Алексея Гончаренко, генерал Ковальчук будет теперь возглавлять Военную академию.

Командующим ОК «Юг» вместо Литвинова назначили полковника Геннадия Шаповалова, бывшего комбрига 59-й бригады. Командующим ОК «Запад» был назначен бригадный генерал Владимир Шведюк.

Что о них известно

Геннадий Шаповалов был командиром 59-й отдельной мотопехотной бригады. Он окончил Военный колледж Армии США, где готовят старший офицерский состав для американских сухопутных войск.

Владимир Шведюк раньше служил в силах ТРО. Окончил Национальную академию обороны Украины, принимал непосредственное участие в антитеррористической операции на востоке Украины.

Командующим ОК «Запад» был назначен бригадный генерал Владимир Шведюк. Раньше он служил в силах ТРО. Окончил Национальную академию обороны Украины, принимал непосредственное участие в антитеррористической операции на востоке Украины.