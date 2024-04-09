Минчанка решила продать свою двушку и переехать жить в деревню 2 9.04.2024, 17:13

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Покупатели заподозрили неладное и не зря.

Минчанка разместила объявление о продаже двухкомнатной квартиры в столице. Она указала, что переехать жить в деревню. С документами и квартирой все было в порядке, но потенциальные покупатели попросили ее предоставить заключение экспертизы о сделкоспособности. И как оказалось, не зря, рассказывает «Зеркало» со ссылкой на Государственный комитет судмедэкспертиз (ГКСЭ).

Целью продажи двухкомнатной квартиры в одном из спальных микрорайонов Минска 76-летняя женщина объясняла свое желание переехать в деревню. Приятная, опрятная и интеллигентная в общении пенсионерка не вызывала подозрений. С документами на квартиру тоже все было в порядке. Но у покупателей все же возникли сомнения после общения с продавцом — слишком романтические представления о сельской жизни у нее были.

После взятой паузы и консультации со знакомым юристом покупатели, не пытаясь торговаться, поставили перед женщиной только одно условие для заключения сделки купли-продажи — предоставить заключение экспертизы о сделкоспособности продавца.

Женщина согласилась и обратилась в ГКСЭ с просьбой провести на платной основе амбулаторную комплексную комиссионную психолого-психиатрическую экспертизу для ответа на вопрос способна ли она по своему психическому состоянию на момент обследования понимать характер и значение принимаемого решения о продаже квартиры и руководить своими действиями для совершения указанной сделки.

Эксперты запросили справки и медицинские документы. Из полученных документов следовало, что женщина с 2011 года находится под наблюдением врачей-психиатров с диагнозом «органическое бредовое расстройство», периодически проходила лечение в условиях стационара.

В заключении они указали, что заболевание 76-летней женщины «лишает ее способности понимать характер и значение принимаемого ею решения о планируемой сделке по продаже квартиры и руководить своими действиями для ее совершения».

Таким образом, благодаря судебным экспертам и к расстройству собственника жилплощади сделка не состоялась. Если бы указанная экспертиза не была проведена до совершения купли-продажи, то в дальнейшем для новых собственников последствия могли быть негативными, вплоть до признания сделки недействительной при ее оспаривании в суде заинтересованными сторонами, например родственниками или наследниками продавца.