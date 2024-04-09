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Стало известно, где теперь работает Сергей Румас

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  • 9.04.2024, 17:39
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Стало известно, где теперь работает Сергей Румас

Его трудоустроила жена.

После намека на поддержку движения за свободные выборы бывший премьер Беларуси Сергей Румас проскользнул мимо тюрьмы, но потерял в деньгах и обнулил свой номенклатурный вес. Не найдя за четыре года работу, он пересиживает сложные времена на формальной должности в клинике жены.

Его место работы «Наша Нива» заметила в документе российского правительства, основное место работы Сергея Румаса — советник общества с ограниченной ответственностью «ПримаМед Групп».

«ПримаМед Групп» — это бизнес жены бывшего руководителя правительства, Жанны Румас. Она владеет в Минске небольшим медицинским центром Proud Clinic.

Сергей Румас не имеет медицинского образования, а является опытным финансистом, чьим компетенциям явно тесновато в скромном семейном медцентре.

Это показывает, что другой работы Румас в Беларуси найти просто не может.

Сведения о его жизни в целом обрывчатые. 

После намека на поддержку протестов в 2020-м он попал в опалу. Ходила информация об уголовном деле, которое было направлено против него. Какое-то время он провел не в Беларуси, после вернулся.

Москва дала бывшему премьеру синекуру в наблюдательном совете российского «Россельхозбанка». В очередном распоряжении российского правительства, связанном с формированием этого совета, мы и увидели сведения об «основной работе» экс-премьера.

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