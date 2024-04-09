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Мошенники сдают «райский домик» посреди распаханного поля под Осиповичами

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  • 9.04.2024, 17:56
  • 2,464
Мошенники сдают «райский домик» посреди распаханного поля под Осиповичами

И многие ведутся.

Более 6 000 пользователей Instagram подписались на фейковую страницу и пытаются снять в аренду сказочный лесной домик всего в ста километрах от Минска. Но их ждет сильное разочарование, пишет Магілёў.media.

Интригующее объявление об аренде домика house_on_dream в инстаграме заметили сотрудники газеты «Асіповіцкі край». На красочных фотографиях — необычный по архитектуре домик утопает под сенью огромных елок. «Что может быть лучше отдыха на террасе на дереве посреди леса?» — привлекает подпись под фотографией.

Как выяснилось, на месте, указанном на странице через геотег, на самом деле людям продается отдых посреди распаханного поля — никакого ни леса, ни домика там нет.

Местные жители, живущие в ближайшей деревне Млынки, насчитали уже штук двадцать компаний, в основном из Минска, которые купились на фотографии в инстаграме, поехали на романтический отдых и оказались в Осиповичском районе посреди голого поля.

Обычно создатели аккаунта требуют от пользователей предоплату в 170 рублей — это половина цены, заявленной за аренду на сутки. Дальше, конечно же, на связь уже никто не выходит.

Отличительная черта этой и всех подобных мошеннических схем заключается в том, что все контакты с клиентами проходят только через мессенджеры, а от разговоров по обычному телефону собственники «бизнеса» категорически отказываются.

Несмотря на то, что первых обманутых пользователей фейковая страница привлекла еще на Новый 2023 год, она до сих пор активна в инстаграме, имеет более 6 000 подписчиков и продолжает собирать «урожай».

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