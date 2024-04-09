Поезда из РФ в Минск следуют с опозданием в пять часов 3 9.04.2024, 18:57

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Железнодорожные составы движутся в объезд станции Вязьма.

Часть поездов, которые едут из Беларуси в Россию и обратно, прибывает в пункты назначения с опозданием. Об этом сообщает БелЖД.

Задержка некоторых железнодорожных составов достигает пяти часов, а пассажиры «Ласточек» вынуждены пересаживаться в автобусы. Так, поезд №717 задерживается, из-за чего железнодорожный состав под номером 718 Минск – Москва отправится из Минска с опозданием в три часа.

Самая большая задержка в движении, по информации от РЖД, у поезда №717 Москва – Минск отправлением со станции Москва-Пассажирская-Смоленская. Он следует по маршруту с опозданием около 5 часов.

По измененному маршруту курсируют следующие поезда:

№ 56 Гомель – Москва;

№ 8 Брест – Москва;

№ 2 Минск – Москва;

№ 30 Калининград – Москва;

№ 28 Брест – Москва;

№ 27 Москва – Брест;

№ 141 Архангельск – Смоленск;

№ 87 Санкт-Петербург – Смоленск.

Узнать подробную информацию можно в контакт-центре БелЖД по номеру 105.

Причиной изменения маршрутов и гигантских опозданий стала трагедия – Панинский мост в Вязьме, что в Смоленской области, обрушился на ж/д пути. Пострадали шесть человек. Одна женщина погибла, троих пострадавших доставят в Москву для лечения.