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Израильский морской «Железный купол» впервые применили в бою

  • 9.04.2024, 19:49
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Израильский морской «Железный купол» впервые применили в бою

Система ПВО используется на корветах ВМФ Израиля.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перехватила беспилотник в Красном море вблизи города Эйлат, впервые успешно применив систему ПВО морского базирования C-Dome, которая создана на основе «Железного купола» (Iron Dome) и используется на корветах ВМФ Израиля класса Sa'ar 6. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на пресс-службу Минобороны Израиля.

Газета пишет, что сирена звучала в Эйлате в ночь на 9 апреля. По данным ЦАХАЛ, атаковавший город беспилотник влетел в воздушное пространство Израиля с восточного направления. Сообщений о разрушениях или пострадавших после уничтожения дрона не поступало.

«Железный купол» — тактическая система ПРО, предназначенная для защиты от неуправляемых тактических ракет с дальностью полета от 50 до 200 км. Разработана израильской компанией Rafael в начале 2000-х и принята на вооружение в 2011 году. Каждая батарея может защищать территорию площадью 1,5 тыс. кв. км.

Морская версия системы называется C-Dome. По данным Rafael, установленный на корветах класса Sa'ar 6 (военных кораблях немецкого производства) C-Dome использует те же ракеты-перехватчики, что и «Железный купол». Корветам класса Sa'ar 6 ВМФ обычно поручено охранять газовые платформы у побережья Израиля, а также его морские пути, отмечает The Times of Israel.

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