Страны Северной Европы решили совместно защищать подводную инфраструктуру 9.04.2024, 20:06

Декларацию подписали шесть стран.

Европейские государства, морские границы которых проходят через Северное море, заключили соглашение о совместной работе по защите подводной инфраструктуры, в том числе от возможных атак со стороны России, сообщает Reuters.

Декларацию подписали шесть стран: Великобритания, Германия, Норвегия, Дания, Нидерланды и Бельгия.

Британский министр по атомной энергии и возобновляемым энергетическим источникам Эндрю Боуи отметил, что Северное море является «локомотивом европейских проектов в области возобновляемых источников» и в уменьшении выбросов в атмосферу. По его словам, крайне важно защищать ключевую энергетическую инфраструктуру в этом регионе «сейчас и в будущем».

«Укрепление связей с нашими главными соседями по Северной Европе, которое мы имеем сегодня, позволит добиться именно этого, обеспечив устойчивость инфраструктуры к тем, кто может попытаться угрожать ей или нарушить ее работу», — пояснил он.