В Беларуси увеличат цены на скупку золота у населения
- 9.04.2024, 20:07
С 12 апреля.
С 12 апреля в республике повысят цены на драгметаллы, скупаемые у населения. Новые цены установлены постановлением Министерства финансов. Об этом говорится в публикации на Национальном правовом портале.
Так, скупочные цены на драгметаллы в изделиях и ломе по пробам за грамм составят:
золото – 375 пробы – Br78,65 (ранее Br71,20);
500 – Br104,86 (ранее Br94,93);
583, 585 – Br122,69 (ранее Br111,07);
750 – Br157,29 (ранее Br142,40);
900 – Br188,75 (ранее Br170,87);
916 – Br192,10 (ранее Br173,91);
950 – Br199,23 (ранее Br180,37);
958 – Br200,91 (ранее Br181,89);
платина – 950 – Br82,50 (ранее Br82,46);
серебро – 750 – Br1,79 (ранее Br1,66);
800 – Br1,90 (ранее Br1,77);
875 – Br2,08 (ранее Br1,93);
916 – Br2,18 (ранее Br2,02);
925 – Br2,20 (ранее Br2,04);
960 – Br2,28 (ранее Br2,12).
Правовой акт вступает в силу с 12 апреля.