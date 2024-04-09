В Беларуси увеличат цены на скупку золота у населения 9.04.2024, 20:07

С 12 апреля.

С 12 апреля в республике повысят цены на драгметаллы, скупаемые у населения. Новые цены установлены постановлением Министерства финансов. Об этом говорится в публикации на Национальном правовом портале.

Так, скупочные цены на драгметаллы в изделиях и ломе по пробам за грамм составят:

золото – 375 пробы – Br78,65 (ранее Br71,20);

500 – Br104,86 (ранее Br94,93);

583, 585 – Br122,69 (ранее Br111,07);

750 – Br157,29 (ранее Br142,40);

900 – Br188,75 (ранее Br170,87);

916 – Br192,10 (ранее Br173,91);

950 – Br199,23 (ранее Br180,37);

958 – Br200,91 (ранее Br181,89);

платина – 950 – Br82,50 (ранее Br82,46);

серебро – 750 – Br1,79 (ранее Br1,66);

800 – Br1,90 (ранее Br1,77);

875 – Br2,08 (ранее Br1,93);

916 – Br2,18 (ранее Br2,02);

925 – Br2,20 (ранее Br2,04);

960 – Br2,28 (ранее Br2,12).

Правовой акт вступает в силу с 12 апреля.