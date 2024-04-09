Волкер: Нет ничего плохого, если бы в Украине был контингент войск противовоздушной обороны 3 9.04.2024, 20:58

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Курт Волкер

Разумно иметь купол ПВО от Николаева до Румынии.

Странам-союзникам стоило бы рассмотреть вариант ввода в Украину своих войск противовоздушной обороны. Такое мнение бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер выразил в опубликованном 9 апреля интервью РБК-Украина.

«[Президент Франции Эммануэль] Макрон абсолютно прав. Мы не должны убирать различные опции со стола и объявлять, что мы убираем опции со стола. Более сильным сигналом для [президента РФ Владимира] Путина стал немедленный и решительный отказ от этого со стороны Германии и США. Вот что услышал Путин: отсутствие решимости, отсутствие обязательств со стороны Запада. Все, что говорил Макрон, – это то, что мы не должны ничего исключать, мы не должны исключать ввод наземных войск. И я полностью согласен, не стоит этого исключать. Это не значит, что войска надо вводить сейчас. Это не то, что он говорит. Просто не убирайте опцию со стола», – подчеркнул Волкер.

Он считает, что страны – соседи Украины обезопасили бы себя, если бы прямо участвовали в противовоздушной обороне Украины.

«Мы поставляем оружие и боеприпасы для ПВО Украины, но реальность такова, что страны НАТО граничат с Украиной – Польша, Словакия, Румыния, Венгрия, и у нас уже были случаи, когда ракеты пролетали над воздушным пространством Польши. Эти ракеты и дроны нацелены на мирное население. Таким образом, странам НАТО вполне разумно начать думать о том, чтобы помогать уничтожать эти ракеты и беспилотники, которые атакуют гражданское население, в качестве гуманитарного жеста и расширения системы противовоздушной обороны НАТО, поскольку на самом деле они также представляют опасность для НАТО», – сказал Волкер.

По его словам, это могут быть подразделения ПВО либо в странах НАТО, либо в стратегических точках в Украине.

«Я думаю, было бы разумно иметь купол ПВО над всем пространством, от Николаева до Румынии. Это было бы очень хорошо для безопасности транспорта, очень хорошо для безопасности гражданского населения, для безопасности судоходства. Если бы у вас был небольшой контингент войск противовоздушной обороны, может быть, французов, которые могли бы защитить небо – я не вижу в этом ничего плохого», – резюмировал Волкер.