Доходы Украины от замороженных активов РФ могут составить €5-8 млрд в 2024 году 9.04.2024, 21:29

Об этом сообщил премьер Украины.

Украина принципиально настаивает на том, что за причиненные ей потери должен заплатить агрессор, подчеркнул премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Об этом он сказал 9 апреля на заседании правительства, сообщила пресс-служба Кабмина.

Премьер напомнил, что в Гааге заработал Международный реестр ущерба как часть международного компенсационного механизма. Только за первые сутки его работы поступило более 500 обращений жертв российской агрессии. Украинские власти работают также над созданием компенсационной комиссии и компенсационного фонда, который должен наполняться за счет конфискованных российских активов.

«Приветствуем инициативы наших европейских партнеров по передаче Украине доходов, сгенерированных этими замороженными активами. В 2024 году такие доходы могут составить суммарно €5-8 млрд. Но это лишь первый шаг к восстановлению справедливости. Принцип «Россия заплатит» должен быть воплощен в жизнь в полном объеме», – подчеркнул Шмыгаль.

Параллельно, по его словам, правительство усовершенствует внутренние механизмы компенсации за поврежденное и уничтоженное Россией имущество: приводит в соответствие с действующими нормативными актами порядок ведения реестра, добавляет новые реестровые данные по жилищному сертификату, акту дистанционного обследования, дополняет функционал реестра.

«Работаем над тем, чтобы каждый, кто понес убытки от российских захватчиков, реализовал свое право на их возмещение», – добавил чиновник.