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Foreign Policy: Украина уничтожила большинство российских танков в последние месяцы FPV-дронами

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  • 9.04.2024, 21:52
Foreign Policy: Украина уничтожила большинство российских танков в последние месяцы FPV-дронами

При сохранении нынешней динамики на поле боя Москва может потерять численное преимущество в танках.

За последние месяцы более двух третей российских танков были уничтожены украинскими военными с помощью FPV-дронов, что свидетельствует о все большей зависимости Украины от этих аппаратов в условиях дефицита артиллерийских снарядов.

Об этом пишет издание Foreign Policy.

Как говорится в материале, FPV-дроны, используемые в ВСУ, имеют невысокую эффективность. Они оснащены дешевыми камерами, что затрудняет прицеливание ночью или в облачную погоду, и часто несут самодельные боеприпасы, иногда взрывающиеся посреди полета или вообще не срабатывающие.

Аналитики, опрошенные Foreign Policy, считают, что атаки FPV-дронов на российские танки имеют неоднозначные результаты.

Старший научный сотрудник Евразийской программы Института внешнеполитических исследований Роб Ли утверждает, что общая точность FPV-беспилотников составляет менее 50%, а в некоторых случаях для уничтожения танка требуется 10 или более дронов.

В то же время, отмечает Ли, в России заканчиваются бронемашины и танки, так что при сохранении нынешней динамики на поле боя Москва может потерять численное преимущество в танках и усложнить себе проведение наступательных операций в будущем. «Проблема в том, что Россия получает много живой силы», – добавил аналитик.

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