закрыть
9 апреля 2024, вторник, 22:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Еврокомиссия предлагает использовать 90% замороженных активов РФ на оружие для Украины

  • 9.04.2024, 22:11
Еврокомиссия предлагает использовать 90% замороженных активов РФ на оружие для Украины

Подробности.

Европейская комиссия предлагает использовать 90% замороженных активов Центрального банка России для военной помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-президента Европейской комиссии Валдиса Домбровскиса.

По его словам, до 300 миллиардов евро активов российского Центрального банка заморожено по всему миру. Из них около 207 миллиардов евро находятся в странах ЕС.

«Мы также знаем, что он использовал половину ликвидных резервов Фонда национального благосостояния. Однако оставшиеся резервные суммы помогают Кремлю продолжать войну, несмотря на санкции Запада», - отметил Домбровскис.

Он добавил, что в связи с этим Еврокомиссия предложила использовать чрезвычайные доходы от этих замороженных активов российского Центрального банка для поддержки Украины.

«Непосредственное внимание будет сосредоточено на финансировании военной поддержки — 90% - а остальное — на восстановление и реконструкцию Украины. Мы надеемся, что страны-члены в скором времени примут это предложение, ведь Украине нужны эти деньги сейчас», - подчеркнул вице-президент Еврокомиссии.

По его словам, у стран G7 также продолжаются дискуссии относительно использования российских активов. Уже было принято решение о том, что активы остаются замороженными до тех пор, пока РФ не выплатит Украине репарации.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко превратился в ручного шпица Путина
Лукашенко превратился в ручного шпица Путина Наталья Радина
Арифметика политзеков
Арифметика политзеков Ирина Халип
НАТО как оптимальная модель будущей безопасности Беларуси
НАТО как оптимальная модель будущей безопасности Беларуси Павло Климкин
Откуда прилетело?
Откуда прилетело? Эль Мюрид