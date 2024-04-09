Еврокомиссия предлагает использовать 90% замороженных активов РФ на оружие для Украины 9.04.2024, 22:11

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Европейская комиссия предлагает использовать 90% замороженных активов Центрального банка России для военной помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-президента Европейской комиссии Валдиса Домбровскиса.

По его словам, до 300 миллиардов евро активов российского Центрального банка заморожено по всему миру. Из них около 207 миллиардов евро находятся в странах ЕС.

«Мы также знаем, что он использовал половину ликвидных резервов Фонда национального благосостояния. Однако оставшиеся резервные суммы помогают Кремлю продолжать войну, несмотря на санкции Запада», - отметил Домбровскис.

Он добавил, что в связи с этим Еврокомиссия предложила использовать чрезвычайные доходы от этих замороженных активов российского Центрального банка для поддержки Украины.

«Непосредственное внимание будет сосредоточено на финансировании военной поддержки — 90% - а остальное — на восстановление и реконструкцию Украины. Мы надеемся, что страны-члены в скором времени примут это предложение, ведь Украине нужны эти деньги сейчас», - подчеркнул вице-президент Еврокомиссии.

По его словам, у стран G7 также продолжаются дискуссии относительно использования российских активов. Уже было принято решение о том, что активы остаются замороженными до тех пор, пока РФ не выплатит Украине репарации.