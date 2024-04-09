Украинские воины отбили штурм Новомихайловки и уничтожили вражеские танки 1 9.04.2024, 22:24

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Украинские воины продолжают отбивать атаки россиян на село Новомихайловка в Донецкой области. Оккупанты потеряли 18 единиц техники за последние трое суток.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

«Оккупанты продолжают свои суицидальные атаки в районе Новомихайловки, что в Донецкой области», - пишут военные.

По их словам, за прошедшие трое суток десантники, отражая штурмы, лишили россиян 18-ти единиц техники.

«Три танка — уничтожены, один — подбит. Сгорело восемь боевых бронированных машин, еще семь — выведены из строя», - добавили в Генштабе.

Отмечается, что это результат работы 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады. Военные сообщили, что несколько десятков оккупантов также были ликвидированы.