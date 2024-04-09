Украина разработала план нового контрнаступления 1 9.04.2024, 22:55

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Владимир Зеленский

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Президент Украины рассказал, что у ВСУ есть план нового контрнаступления на фронте.

По словам Владимира Зеленского, у Украины нет другой альтернативы, кроме как победить. Однако называть дату начала новой операции украинский лидер не спешит, сообщает Bild.

Зеленский отметил, что Украине необходимо современное оружие, в том числе из США.

«Да, у России больше людей, больше оружия. Но у объединенного Запада есть современные системы вооружений. Поэтому мы получим определенные технологии. И если мы продолжим наращивать производство, если получим лицензии от наших партнеров, то дело не в числе людей. Дело в качестве оружия», — считает президент Украины.

Зеленский скептически настроен по поводу возможных переговоров с Владимиром Путиным. «Все, что он говорил до сих пор, — после этого он поступал по-другому. Мы не можем ему доверять. <…> Можно договориться обо всем, но вопрос в том, будет ли он это соблюдать», — отметил украинский лидер.

Президент Украины также выступает против заморозки конфликта. Он уверен, что передышку Путин использует для подготовки нового нападения на Украину.

Зеленский заверил: силы обороны делают все, чтобы российская армия не смогла захватить Харьков.

«Путин, конечно, хотел захватить Харьков, потому что для него это большой символ. Харьков — одна из столиц Украины, у него большое символическое значение. <…> Мы делаем все возможное, чтобы этого не произошло. <…> Путин понимает только силу. Он чувствует, как животное: если ты не можешь защитить себя, он разрушит еще больше. Его желание — захватить всю Украину. <…>

Он уничтожит все. Он убьет много людей. Большинство людей не убегут, поэтому он убьет многих из них. Как это будет? Крови будет много. Будет много жертв, много потерь. Мы говорим о сотнях тысяч», — отметил Зеленский.

Президент Украины также рассказал, что не понимает, почему Германия не может передать жизненно необходимые ракеты Taurus. Зеленский считает, что эти ракеты не способны защитить Германию от ядерных угроз России, при этом они серьезно помогут украинской армии на фронте.